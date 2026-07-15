Envían Iniciativa de Sanción al Feminicidio en México: ¿En Qué Consiste?

La propuesta será analizada en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso, que inicia en septiembre

Luisa María Alcalde, Claudia Sheinbaum, Maribel Bojorges e Ingrid Gómez al presentar la iniciativa para sancionar el feminicidio en México.Luisa María Alcalde, Claudia Sheinbaum, Maribel Bojorges e Ingrid Gómez. Foto: Presidencia de la República

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Claudia Sheinbaum envía iniciativa al Congreso para sancionar el feminicidio en México. Busca homologar el tipo penal y asegurar cero impunidad. Descubre más sobre esta propuesta crucial.

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