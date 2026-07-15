Envían Iniciativa de Sanción al Feminicidio en México: ¿En Qué Consiste?

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció hoy 15 de julio de 2026 que enviará al Congreso la iniciativa de Ley General para la Investigación del Feminicidio, a fin de homologar el tipo penal y establecer criterios obligatorios para que todas las fiscalías del país investiguen este delito bajo los mismos procedimientos. Aquí en N+ te explicamos en qué consiste.

Sheinbaum Pardo aclaró que "para el periodo que inicia en septiembre, estamos presentando y enviando la iniciativa de ley que todos los estados deben seguir atendiendo que en todo el país se investigue de la misma manera el feminicidio y haya cero impunidad y todo el trabajo sea igual en todos las fiscalías".

Además, enfatizó en que "el peor delito de violencia contra las mujeres, la peor forma de discriminación, de trato indigno hacia una mujer es la muerte, el feminicidio, que significa asesinar, quitarle la vida a una mujer por el solo hecho de ser mujer, es un delito de odio asociado a ser mujer".

La mandataria señaló que "en algunas fiscalías se sigue catalogando la muerte violenta de una mujer como suicidio o se tardan mucho en reconocer la participación de familiares".

Ante ello, expuso que "esta ley lo que hace es que en todas las fiscalías se trabaje igual, evitar al máximo que se trate como suicidio y evitar al máximo que si se conoce la presunción del posible culpable, que lamentablemente en la mayoría de los casos es un familiar directo, esta ley general garantiza que todo eso pueda disminuirse al máximo y tengamos cero impunidad frente a los feminicidios".

Puntos clave de la iniciativa para castigar el feminicidio en México

Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica de la Presidencia de la República, detalló durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles en qué consiste.

"Se homologa el tipo penal, comete feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razón de género, signos de violencia sexual, delito motivado por estereotipos o prejuicios, antecedentes de violencias contra la víctima", enfatizó Luisa María Alcalde y detalló los puntos clave de la iniciativa.

50 a 70 años de prisión.

19 agravantes para aumentar la pena en diferentes circunstancias, entre otras, cuando sea niña, adolescente o adulta mayor, viva con discapacidad, se cometa por servidor público, si la víctima es periodista o defensora de derechos.

Contempla sanciones adicionales como pérdida de derechos sucesorios, pérdida de tutela, guardia y custodia y pérdida de patria potestad.

Si es servidor público será destituido e inhabilitado de cargo público.

El delito, su sanción y reparación del daño no pueden prescribir.

Se prohíben excusas absolutorias o atenuantes por el delito.

La consejera jurídica aclaró que "no podemos establecer un plazo para la aprobación, pero esperemos una vez inicie el periodo de sesiones pueda aprobarse pronto".

Aunque explicó que "puede aprobarse la discusión en comisiones, pero la dictaminación podría darse en septiembre, pues es una prioridad que comparte el Congreso de la Unión".

A su vez, Maribel Bojorges Beltrán, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, informó que la iniciativa tiene la intención de que "la FGR y las fiscalías o procuradurías locales deberán contar con unidades o fiscalías especializadas para conocimiento, investigación y persecución del delito".

"Además, se debe contar con ministerios públicos y personal especializado en materia de atención a víctimas y dispone derechos a la reparación integral del daño", expuso.

Por su parte, Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencia, Secretaría de las Mujeres, expuso puntos claves de la iniciativa que se envía este miércoles al Congreso de la Unión.

Las entidades deben atender el bienestar integral de víctimas indirectas con énfasis en hijas e hijos.

Las personas, medios de comunicación y plataformas deberán respetar la dignidad de las víctimas directas e indirectas.

Con información de Juan Pablo Narcia