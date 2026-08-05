UNAM Anuncia Dónde Aplicará Examen de Control 2026: Lista de Sedes en CDMX y Estados

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó las sedes donde se aplicará el examen de control para verificar los resultados del proceso de ingreso a licenciatura 2026-2027, luego de que se detectaran irregularidades en el examen de admisión original.

La prueba se aplicará entre el 12 y 19 de agosto de 2026, tanto en la Ciudad de México como en sedes foráneas. Aquí te damos a conocer la lista de los sitios en la capital mexicana y en los estados.

¿Qué es el examen de control y a quiénes convoca?

La Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026, presidida por Eduardo Bárzana García, recomendó aplicar un examen de control presencial luego de detectar un incremento estadístico atípico en los aciertos del examen de admisión en línea.

El examen está dirigido a alrededor de 58 mil aspirantes, divididos en dos grupos: cerca de 22 mil que ya habían recibido un aviso de selección en la convocatoria 2026, y quienes obtuvieron un número de aciertos igual o superior al mínimo histórico requerido para su programa, plantel y modalidad entre 2021 y 2026. La Comisión señaló que ser convocado no implica una acusación de conducta irregular.

¿En qué sedes se aplicará el examen de control?

El Examen de Control Presencial en las siguientes fechas y sedes:

León, Guanajuato (12 y 13 de agosto)

Oaxaca, Oaxaca (13 de agosto)

Tijuana, Baja California (15 y 16 de agosto)

Ciudad de México (17, 18 y 19 de agosto)

¿Cómo obtener cita para examen de control?

A partir del viernes 7 de agosto, los aspirantes que cumplan con el puntaje mínimo podrán ingresar con su clave personal a “TU SITIO”, que estará alojado dentro del micrositio del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo 2026-2027/1.

Ahí obtendrán su cita para el Examen de Control Presencial, donde se detallarán la fecha, horario, sede, croquis de ubicación y la documentación requerida.

¿Cómo se asignarán los lugares de ingreso tras el examen?

Los lugares de ingreso a la UNAM se asignarán con base en el resultado que cada aspirante obtenga en el examen de control, y no en el resultado del examen original de admisión.

AMP