Educación

UNAM Anuncia Dónde Aplicará Examen de Control 2026: Lista de Sedes en CDMX y Estados

El examen está dirigido a alrededor de 58 mil aspirantes, los cuales deberán aprobar la prueba de control para su ingreso a licenciatura

UNAM Presentará Este Viernes Propuesta para Revisar el Concurso de Ingreso a Licenciatura 2026FOTO: Edificio de Rectoría en Ciudad universitaria de la UNAM | N+

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