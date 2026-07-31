Seguridad

Joven Detenido por Presuntamente Agredir a una Adulta Mayor de 90 Años en Hermosillo

Luego de presuntamente golpear a una adulta mayor de 90 años por despertarlo, un joven fue detenido en la colonia Mallorca, al sur de Hermosillo.

Joven Detenido por Presuntamente Agredir a una Adulta Mayor de 90 Años en HermosilloJoven Detenido por Presuntamente Agredir a una Adulta Mayor de 90 Años en Hermosillo. Foto: Archivo N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Impactante caso en Hermosillo: joven detenido por presuntamente agredir a su tía de 90 años tras despertarlo. Conoce los detalles de este incidente.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+