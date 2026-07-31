Joven Detenido por Presuntamente Agredir a una Adulta Mayor de 90 Años en Hermosillo

Una mujer de 90 años fue presuntamente golpeada por su sobrino al interior de su vivienda en la colonia Mallorca, al sur de Hermosillo, por lo que el señalado fue detenido por elementos de la Policía Municipal.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron alrededor de las 08:10 horas del jueves, cuando la víctima denunció que Abel 'N', de 52 años, la golpeó en el rostro y le dobló la mano derecha tras molestarse porque lo despertó.

Los agentes aseguraron al presunto responsable, quien quedó a disposición de la autoridad correspondiente para responder por los delitos de lesiones violencia familiar.

Sujeto detenido por golpear a un Policía en Hermosillo

En hechos aislados, un hombre de 27 años fue detenido en la colonia Solidaridad de Hermosillo luego de presuntamente agredir a un elemento de la Policía Municipal cuando era intervenido tras un reporte por alterar el orden público.



La detención ocurrió alrededor de las 15:50 horas del jueves, después de que se reportara a Juan Jesús 'N' escandalizando en el cruce de las calles Progreso y Solidaridad.

De acuerdo con el informe policial, al momento en que los oficiales se aproximaron para atender la situación, el sujeto se abalanzó sobre uno de los policías sin mediar palabra alguna y lo golpeó en la mandíbula, por lo que tuvieron que someterlo.