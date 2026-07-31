Hombres Armados Roban Más de 1 Millón de Pesos de Pago a Ejidatarios en San Luis Río Colorado

Un botín aproximado de 1 millón 600 mil pesos, destinado al pago de más de 200 ejidatarios, fue robado por dos hombres armados durante un asalto registrado la mañana del pasado miércoles en las oficinas del Ejido San Luis, ubicadas en la colonia Industrial de San Luis Río Colorado.

De acuerdo con información de autoridades locales, el atraco ocurrió alrededor de las 10:00 horas, cuando los responsables ingresaron al inmueble portando armas de fuego y despojaron del dinero que sería entregado a los productores. Tras cometer el robo, los delincuentes escaparon a bordo de bicicletas.

Presuntamente los responsables habrían huído en un vehículo

Durante un operativo de búsqueda, elementos policiacos localizaron las bicicletas abandonadas a poca distancia del sitio del asalto.

Por lo que se presume que los responsables abordaron posteriormente un vehículo para continuar la huida, aunque hasta el momento no se cuenta con datos sobre la unidad.