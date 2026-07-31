Seguridad

Hombres Armados Roban Más de 1 Millón de Pesos de Pago a Ejidatarios en San Luis Río Colorado

Dos hombres armados robaron un botín aproximado de 1 millón 600 mil pesos destinado al pago de ejidatarios en oficinas del ejido San Luis de la colonia Industrial en San Luis Río Colorado, Sonora.

Hombres Armados Roban Más de 1 Millón de Pesos de Pago a Ejidatarios en San Luis Río ColoradoHombres Armados Roban Más de 1 Millón de Pesos de Pago a Ejidatarios en San Luis Río Colorado. Foto: Archivo N+

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Robo millonario en San Luis Río Colorado: 1.6 millones de pesos para ejidatarios fueron robados. Conoce cómo se desarrolló el escape.

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