Sujeto es Lesionado a Balazos y se Resguarda en Domicilio de la Colonia El Mirador en Hermosillo

Tras ser blanco de un ataque a balazos, una persona logró ponerse a salvo al ingresar a una vivienda de la colonia El Mirador, al norponiente de Hermosillo, donde permaneció resguardada hasta la llegada de los cuerpos de emergencia.



La agresión ocurrió alrededor de las 22:30 horas en el cruce de las calles Mario Morua Johnson y Cabo Blanco. De acuerdo con vecinos del sector, los disparos fueron realizados por sujetos que viajaban en una camioneta blanca, quienes huyeron inmediatamente después del ataque.

El sujeto recibió dos balazos y alcanzó a refugiarse en un domicilio donde fue auxiliado por paramédicos

La víctima recibió dos impactos de proyectil de arma de fuego, pero alcanzó a refugiarse en un domicilio cercano. Paramédicos del CRUM le brindaron los primeros auxilios y posteriormente la trasladaron a un hospital público para recibir atención médica especializada.



Elementos de la Policía Municipal y Policía Estatal implementaron un operativo en la zona, mientras las autoridades ministeriales iniciaron las investigaciones para identificar y localizar a los responsables.