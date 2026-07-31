Seguridad

Sujeto es Lesionado a Balazos y se Resguarda en Domicilio de la Colonia El Mirador en Hermosillo

Luego de ser atacado a balazos, un sujeto logró ponerse a salvo al ingresar a una vivienda de la colonia El Mirador, donde fue atendido por paramédicos.

Sujeto es Lesionado a Balazos y se Resguarda en Domicilio de la Colonia El Mirador en HermosilloSujeto es Lesionado a Balazos y se Resguarda en Domicilio de la Colonia El Mirador en Hermosillo. Foto: Archivo N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un hombre herido a balazos se resguarda en una vivienda en El Mirador, Hermosillo. La policía investiga mientras los paramédicos lo trasladan al hospital. Conoce más sobre el caso.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+