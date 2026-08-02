Clima Hoy en Nuevo León: Se Esperan Lluvias Vespertinas Este Domingo 2 de Agosto de 2026

La jornada de este domingo 2 de agosto estará marcada por un ambiente cálido y la posibilidad de lluvias durante la tarde en Nuevo León, condiciones asociadas a la presencia de un frente frío sobre el norte del país. Durante la mañana, la temperatura en el área metropolitana de Monterrey se ubica en 28°C, con una probabilidad de lluvia del 6%, por lo que las condiciones son favorables para realizar actividades al aire libre en las primeras horas del día.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima Hoy en Nuevo León; Pronóstico Matutino del Domingo de 2 Agosto de 2026

Sin embargo, conforme avance la jornada, la probabilidad de precipitación aumentará hasta 42%, con posibilidad de lloviznas y lluvias ligeras en distintos sectores del estado. Debido a estas condiciones, la temperatura máxima alcanzará únicamente los 34°C, mientras que por la noche el termómetro descenderá a 27°C y la probabilidad de lluvia disminuirá al 4%.

Frente frío favorecerá las lluvias

Las precipitaciones previstas son resultado de la interacción de un nuevo frente frío, ubicado actualmente sobre Coahuila, con canales de baja presión, situación que genera inestabilidad atmosférica sobre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Este sistema también influirá en el inicio de la próxima semana, manteniendo condiciones favorables para lluvias y evitando un incremento importante en las temperaturas.

Para lunes y martes se pronostican temperaturas máximas entre 33°C y 34°C, con probabilidades de lluvia del 21% al 34%.

A partir del miércoles y hasta el viernes, las precipitaciones disminuirán gradualmente, lo que permitirá un ligero aumento en las temperaturas, con máximas de 35°C y mínimas de entre 24°C y 25°C. En los principales destinos turísticos de playa se esperan temperaturas cálidas, aunque con cielo parcialmente nublado en algunas zonas:

Mazatlán: 33°C.

Puerto Vallarta: 34°C.

Acapulco: 32°C.

Huatulco: 33°C.

Cancún: 33°C

En el noreste del país, Nuevo Laredo y Miguel Alemán registrarán cielo completamente nublado, mientras que Reynosa, Matamoros y Tampico presentarán condiciones de cielo medio nublado. Por otra parte, se pronostican máximas de 25°C en Ciudad de México, 29°C en Guadalajara, 30°C en Oaxaca, 33°C en Veracruz, 35°C en Campeche y 36°C en Mérida.

Este domingo tendrá 13 horas con 18 minutos de luz natural, con salida del sol por la mañana y puesta alrededor de las 18:26 horas. La fase de la Luna corresponde a gibosa menguante.

Con información de Vanesa Navarro/ Noticias N+

RR