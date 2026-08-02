Pronóstico del tiempo

Clima Hoy en Nuevo León: Se Esperan Lluvias Vespertinas Este Domingo 2 de Agosto de 2026

Entérate del pronóstico del tiempo para este viernes en el Área Metropolitana de Monterrey y el resto de Nuevo León

Ambiente Cálido y Probabilidad de Lluvias en Nuevo LeónAumenta Probabilidad de Lluvias por la Tarde en Nuevo León. Foto: N+

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Nuevo León se prepara para un domingo con lluvias vespertinas y un ambiente cálido. La temperatura máxima será de 34°C. Conoce cómo el frente frío afectará el clima en los próximos días.

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