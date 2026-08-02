Dan Prisión Preventiva a Ramón Ángel, Alias el “R1”, Presunto Autor del Crimen de Carlos Manzo

Una jueza de control del Estado de México dictó prisión preventiva oficiosa contra Ramón Ángel “N”, alias el “R1”, y Jesús Salvador “N”, alias “El Chuy”, quienes son investigados por delitos de posesión con fines de comercio en la variante de venta de clorhidrato de metanfetamina, posesión de cartuchos y portación de arma de fuego, ambos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Ramón Ángel Álvarez Ayala, conocido como el “R1”, es identificado por las autoridades como presunto líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y señalado como presunto autor intelectual de los homicidios del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y de la influencer Valeria Márquez.

Cabe destacar que el “R1” y “El Chuy” fueron capturados en la colonia Los Naranjos, en el municipio de Atotonilco El Alto, Jalisco, durante un operativo conjunto de fuerzas federales. En la acción se registró un enfrentamiento armado que concluyó con la detención de ambos.

Tras su captura, fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, "Altiplano", en el Estado de México.

Durante la audiencia inicial, la jueza ordenó que permanezcan en prisión preventiva oficiosa mientras continúa el proceso penal. La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional de 144 horas, plazo en el que se definirá su situación jurídica.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. 'El R1' También se le Atribuye el Feminicidio de la Creadora de Contenido Valeria Márquez

¿Quién es “R1”, líder de “Los Rs”?

Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias el “R1”, es identificado por las autoridades como líder de “Los Rs”, una célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con presencia en Michoacán y Jalisco.

De acuerdo con la SSPC, inició su trayectoria en el Cártel de Los Valencia, formó parte de “Los Cuinis” y es señalado por su presunta participación en diversos hechos violentos, además de investigaciones por homicidios y otros delitos.