Seguridad

Dan Prisión Preventiva a Ramón Ángel, Alias el “R1”, Presunto Autor del Crimen de Carlos Manzo

La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional de 144 horas, plazo en el que se definirá su situación jurídica

Dan Prisión Preventiva a Ramón Ángel “N”, alias el “R1”. Foto: Gobierno de MéxicoDan Prisión Preventiva a Ramón Ángel “N”, alias el “R1”. Foto: Gobierno de México

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