Accidentes

Trabajador Muere Aplastado por Elevador Dentro de Construcción en Monterrey, NL

Rescatistas se movilizaron hasta la colonia Jardines del Paseo tras el reporte de un accidente laboral

Movilización en construcciónAutoridades resguardaron la construcción tras la muerte de un empleado. Foto: N+

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