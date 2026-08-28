Trabajador Muere Aplastado por Elevador Dentro de Construcción en Monterrey, NL

Un trabajador perdió la vida luego de ser aplastado por un elevador al interior de una construcción de un edificio. El hecho generó la movilización de rescatistas hasta el cruce de las calles Plaza Verano y Prolongación Campos Eliseo, en la colonia Jardines del Paseo, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

El accidente laboral ocurrió cuando el empleado se encontraba en una zona de elevadores. Uno de ellos terminó por activarse provocando que el fallecido terminara aplastado, por lo que compañeros de inmediato auxiliaron al sujeto.

Al percatarse de que el hombre no reaccionaba, testigos pidieron el apoyo de rescatistas para valorar al sujeto. Fueron paramédicos de Protección Civil de Nuevo León quienes confirmaron que el trabajados ya no contaba con signos vitales, por lo que la zona fue resguardada.

Minutos más tarde a este lugar llegaron elementos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) para llevar a cabo los trabajos de investigación. Hasta el momento la persona fallecida no ha sido identificada, por lo que se espera se revelen más detalles en las próximas horas.

Rescatistas de Protección Civil de Nuevo León realizarán una inspección en esta construcción para asegurarse que cuentan con las medidas de seguridad necesarias, así como verificar que los elevadores funcionen de manera correcta.