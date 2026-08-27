Accidentes

Realizan Simulacro en Central Nucleoeléctrica de Veracruz; Este Es el Motivo

En Laguna Verde se realizó un ejercicio para evaluar la respuesta ante una situación de riesgo. El hecho abarcó varios municipios.

Realizan Simulacro en Central Nucleoeléctrica de Veracruz; Este Es el MotivoEste ejercicio abarcó varios municipios de la entidad. Foto: X | @CNPC_MX

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Veracruz realiza simulacro en Laguna Verde para evaluar respuesta ante emergencias radiológicas. Un ejercicio clave para la seguridad de Actopan y otros municipios.

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