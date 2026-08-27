Realizan Simulacro en Central Nucleoeléctrica de Veracruz; Este Es el Motivo

Un simulacro se llevó a cabo en la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde de Veracruz (CNLV). Autoridades indicaron que se realizó con la finalidad de probar la capacidad de respuesta por parte de las Fuerzas de Tarea del Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE).

Se dio a conocer que dicho simulacro se realizó ante una eventual emergencia radiológica y que no representa riesgo para la población. La hipótesis del ejercicio fue de un huracán con pronóstico de impacto cercano a la CNLV.

Según lo informado, el simulacro abarcó los municipios de Actopan, Alto Lucero, La Antigua, Úrsulo Galván, Vega de la Torre y Veracruz, por lo que se exhortó a la población en la zona a mantener la calma y no alarmarse.

Cabe destacar que este tipo de ejercicios se lleva a cabo cada dos años, recordando que estos simulacros permitirán mejorar y fortalecer los planes y estrategias de respuesta ante posibles emergencias, garantizando así la seguridad de la ciudadanía.