A Esta Hora Inicia el Eclipse Lunar Parcial en México este Jueves

Atención, amantes de la astronomía. La noche de este jueves se podrá observar el eclipse parcial de luna en el cielo de México, y para que no pierdas detalle sobre este evento, en N+ te adelantamos a qué hora inicia y sí es seguro verlo de forma directa.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) resaltó que este eclipse será particularmente profundo, debido a que en su punto máximo la sombra de la Tierra ocultará alrededor del 96 por ciento de la superficie lunar visible.

Dado que éste consta de distintas fases, en una nota previa te compartimos cuánto durará el eclipse parcial total, y a qué hora alcanzará su punto máximo.

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De acuerdo con el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica (IRyA) de la UNAM, la fase parcial comenzará a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) y continuará durante más de tres horas, momento en el que se recomienda alzar la mirada al cielo nocturno para disfrutar de este fenómeno.

Para que no pierdas detalle alguno, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) compartió una serie de recomendaciones para observar la parcialidad del eclipse.

El IRyA compartió que aunque durante esta noche la alineación será muy cercana a la necesaria para un eclipse total (96 por ciento), no llegará a completarse.

Tal como te habíamos adelantado, este fenómeno sólo puede ocurrir durante la fase de Luna Llena, cuando la alineación de la Tierra y su Satélite Natural son casi precisas.

Se espera que la región eclipsada de la luna adquiera tonalidades rojizas, anaranjadas o cobrizas, fenómeno que responde a la trayectoria de la luz solar sobre la radiación y atmósfera terrestre, donde es dispersada para alcanzar la superficie lunar.

De modo que el color e intensidad que se observen dependerán de las condiciones de la atmósfera terrestre.

La buena noticia es que no se necesitan lentes o aditamentos especiales para observar el eclipse parcial de luna. Éste puede visualizarse directamente durante todas sus fases.

Aunque es visible a simple vista, unos binoculares y un telescopio permiten observar con mayor detalle el avance de la sombra de la tierra.

SARR