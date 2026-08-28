Astronomía

A Esta Hora Inicia el Eclipse Lunar Parcial en México este Jueves

El eclipse con el que cierra el calendario astronómico de agosto será particularmente profundo; la Tierra ocultará el 96% de la superficie de la Luna

Eclipse Lunar Parcial 27 de agosto 2026. A qué hora inicia y si se puede ver directamente.¡Es hoy, es hoy! Este jueves llega el eclipse lunar parcial al cielo de agosto 2026. Foto: Reuters.

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