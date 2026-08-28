Astronomía

Inicia el Último Eclipse Parcial de Luna del Año: Horario de Fases en México

Esta es la guía paso a paso para admirar el último eclipse del año; no volverás a ver la Luna con los mismos ojos

Niño observa un eclipse lunar en JakartaAquí la guía para ver el eclipse fase por fase. Foto: Reuters

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