Inicia el Último Eclipse Parcial de Luna del Año: Horario de Fases en México

Esta noche será el último eclipse del año. La Tierra se interpondrá entre el Sol y la Luna y la sombra del planeta cubrirá el satélite hasta pintarlo con tonos cobrizos. Te decimos cómo sucederá el eclipse fase a fase y qué encontrarás en el cielo según la hora en que voltees.

Los eclipses de Luna suelen ser menospreciados cuando se les compara con los solares. No obstante, este espectáculo tiene una mayor cobertura y una mayor duración.

Los eclipses de Sol se aprecian en una franja muy pequeña del planeta. Además son muy cortos y su extensión se mide apenas en minutos.

En cambio, los eclipses lunares duran horas y pueden apreciarse en cualquier parte del mundo que sea de noche. De ahí que el eclipse del 27 y 28 de agosto pueda verse en casi la totalidad del continente americano, con la única excepción de Alaska y el oeste de Canadá, donde será de día en el momento que correspondería al fenómeno.

El eclipse tendrá una duración cercana a las seis horas y se compondrá de tres fases principales. La Luna transitará y saldrá de la penumbra al principio y al final del fenómeno. Llamamos penumbra a la zona con una sombra media, donde el objeto no es cubierto por completo.

La fase penumbral del eclipse iniciará en México a las 7:23 de la noche. En esta etapa veremos cómo muy lentamente el satélite se va oscureciendo.

En medio la Luna transitará por la umbra, la sombra total que proyecta la Tierra. Esta fase del eclipse iniciará hacia las 8:33 de la noche.

En esta fase, el 96% del disco lunar quedará cubierto. Aunque no será propiamente una “Luna de Sangre”, sí que habrá de teñirse con tonos anaranjados y rojizos.

El eclipse de Luna del 27 de agosto será el último del año. Foto: Reuters

El culmen del eclipse ocurrirá hacia las 10:14 de la noche. En este punto, solo una pequeña franja en el hemisferio norte del satélite estará fuera de la sombra de la Tierra.

Hacia las 11:52 de la noche, la Luna habrá salido de la umbra y volverá a una fase penumbral, que durará hasta la 1 de la mañana.

Quienes se pierdan este espectáculo tendrán que esperar hasta el 2029. El próximo eclipse de Luna ocurrirá durante la noche del 31 de diciembre del 2028 y la madrugada del Año Nuevo.

En el poema “La Luna”, incluido en El hacedor, Jorge Luis Borges escribió sobre las diversas lunas que recordaba de los libros. No obstante, él mismo señalaba que estas eran incomparables con la luna real:

Y, mientras yo sondeaba aquella mina

de las lunas de la mitología,

ahí estaba, a la vuelta de la esquina,

la luna celestial de cada día.