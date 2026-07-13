Víbora Sorprende a Mujer en la Narvarte, CDMX: Así Encontró a la Serpiente en su Casa

Personal de la Brigada de Vigilancia Animal resguarda una víbora en una casa de la colonia Narvarte Poniente

Víbora encontrada en domicilio de la colonia Narvarte, CDMX. Foto: SSCVíbora encontrada en domicilio de la colonia Narvarte, CDMX. Foto: SSC

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Víbora sorprende a vecina de Narvarte en CDMX. La SSC y la Brigada de Vigilancia Animal resguardaron al reptil. Conoce los detalles de este inesperado encuentro.

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