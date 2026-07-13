Víbora Sorprende a Mujer en la Narvarte, CDMX: Así Encontró a la Serpiente en su Casa

Una víbora sorprendió a una mujer en un domicilio de la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México (CDMX), hasta donde se trasladaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina para resguardar al animal.

Los hechos ocurrieron en las calles Zempoala y Torres Adalid, en la colonia Narvarte Poniente, según informó la dependencia capitalina hoy, 13 de julio de 2026.

En un comunicado, refirió que personal de Policía Bancaria e Industrial (PBI), en coordinación con personal de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), ambas de la SSC, se trasladaron al sitio.

Así fue el resguardo de la víbora

De acuerdo con la información oficial, policías bancarios realizaban recorridos de seguridad y vigilancia cuando les informaron la presencia de un reptil en un domicilio de la colonia Narvarte Poniente.

Al llegar al sitio, se entrevistaron con una mujer de 40 años de edad, quien les dijo que momentos antes observó una víbora al interior de su cocina.

Los oficiales se coordinaron con el personal de la Brigada de Vigilancia Animal, quienes colocaron la víbora en una jaula.

El reptil fue transportado hacia sus instalaciones, ubicadas en la alcaldía Xochimilco, donde los médicos veterinarios zootecnistas realizarán la valoración de su estado de salud.

¿Qué es la Brigada de Vigilancia Animal?

La SSC recordó que la BVA realiza acciones de rescate y resguardo de la fauna silvestre y doméstica que habita en la Ciudad de México que se encuentre en riesgo.

Además, recordó a la población que los animales son seres vivos que requieren atenciones, así como tiempo, por lo que invitó a cuidarlos y no maltratarlos.

SPB