Bloqueo de Sobrecargos Hoy en CDMX: ¿Dónde Hay Calles Cerradas?

Este jueves 23 de julio de 2026, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México realizará una protesta en calles de la Ciudad de México (CDMX), por lo que se prevén diversas afectaciones viales.

Aquí te informamos sobre la hora y la zona exacta de la manifestación, para que consideres alternativas viales y evites afectaciones en tus traslados por la capital mexicana.

También puedes seguir todos los canales de N+ para conocer todos los detalles de las otras protestas, bloqueos y concentraciones previstas para este jueves.

Además, te mantenemos informado sobre la situación vial en la capital mexicana, la red carretera en el país y el sistema de transporte capitalino.

Protesta de sobrecargos hoy

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, la protesta de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México será en la alcaldía Benito Juárez.

Los manifestantes se congregarán a las 10:00 horas en la sede de dicha Asociación, ubicada en Patricio Sanz número 751, en la colonia Del Valle Centro.

¿Cuáles son las demandas?

Los integrantes de la organización realizarán una “Asamblea general extraordinaria”.

En ella, darán información sobre el estado que guarda la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo entre la Empresa Aerovías de México, S.A. de C.V. y la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México, para la vigencia 2026-2028.

SPB