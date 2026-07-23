Movilidad

Bloqueo de Sobrecargos Hoy en CDMX: ¿Dónde Hay Calles Cerradas?

Conoce aquí detalles de la protesta de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México en CDMX

Protesta de la asociación sindical de sobrecargos de aviación en México, el 1 de mayo 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoProtesta de la asociación sindical de sobrecargos de aviación en México, el 1 de mayo 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Sobrecargos de aviación se manifiestan hoy en CDMX. Descubre las calles cerradas y el motivo de la protesta. Mantente informado y planifica tu ruta.

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