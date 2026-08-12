Lluvias Hoy en CDMX: Afectaciones por Tormenta Eléctrica y Rachas de Viento
Se espera que estas condiciones prevalezcan durante la noche de este martes
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Se espera que estas condiciones prevalezcan durante la noche de este martes
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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó esta noche de martes 11 de agosto de 2026 la Alerta Amarilla en varias demarcaciones de la capital del país por pronóstico de lluvias fuertes, vientos y posible caída de granizo.
Aumentó repentinamente el nivel del agua en el bajo puente de Insurgentes, a la altura de La Raza, debido a la lluvia que se ha registrado la noche de este 11 de agosto en varias zonas de la CDMX.
La tormenta de hoy en la noche causa inundaciones en la zona Centro de la CDMX, hay afectaciones en zonas de Paseo de la Reforma debido a la acumulación importante de agua.
Azcapotzalco
Se reportó en Acaltepec esquina con Tianguis, Col. Santiago Ahuizotla, que se desprendió de raíz un árbol de 15 metros de longitud por 1.20 metros de diámetro; al caer quedó recargado en cableado de fibra óptica.
Benito Juárez
En Heriberto Frías esquina Pilares, Col. Del Valle, un pino de aproximadamente 15 metros de altura, se desprendió una rama de 10 metros de longitud por 40 centímetros de diámetro, al caer causó afectaciones menores a dos vehículos particulares; Volkswagen Vento (placas G97-BNA) y Volkswagen Polo (placas A19-AKR). Sin el reporte de lesionados.
Xochimilco
En Lázaro Cárdenas esquina Av. San Andrés Ahuayucan, Col. Guadalupe, un poste de telefonía se desprendió desde su base quedando recargado sobre un Chevrolet Onix que se encontraba estacionado, no se reportaron lesionados.
Personal de bomberos laboró para asegurar el poste y poder retirar el vehículo
Las autoridades capitalinas actualizaron esta noche la Alerta Amarilla por persistencia de lluvias fuertes para al menos 13 alcaldías en las próximas horas en las siguientes demarcaciones:
Álvaro Obregón
Benito Juárez
Coyoacán
Cuauhtémoc
Iztacalco
Iztapalapa
Magdalena Contreras
Miguel Hidalgo
Milpa Alta
Tláhuac
Tlalpan
Venustiano Carranza
Xochimilco
Autoridades piden a automovilistas y peatones tomar precauciones por las lluvias fuertes en la zona Norte de la CDMX, en:
Circuito Interior
Francisco Tamagno
Alcaldía Benito Juárez
Alcaldía Coyoacán
Alcaldía Milpa Alta
Alcaldía Tláhuac
Alcaldía Tlalpan
Alcaldía Xochimilco
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México reportó lluvias de intensidad fuerte esta noche en:
Alcaldía Cuauhtémoc
Alcaldía Miguel Hidalgo
Alcaldía Venustiano Carranza
El C5 del Edomex dio a conocer los principales puntos mexiquenses azotados por las fuertes lluvias en los siguientes municipios:
Lerma
San Mateo Atenco
Toluca
Metepec
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió la noche hoy 11 de agosto de 2026 de lluvias fuertes en las alcaldías de la CDMX y regiones del Edomex.
Prevé que estas condiciones se mantengan durante las próximas horas, además que podrían acompañarse con descargas eléctricas.
El Metro de la CDMX reportó que debido a las fuertes lluvias en la ciudad, se implementó marcha de seguridad en las siguientes líneas:
Línea 1
Línea 2
Línea 3
Línea 4
Línea 8
Línea 8
Línea 12
Línea B
Las autoridades piden a los usuarios tomar sus previsiones debido a que esta medida reduce la velocidad de los trenes "para garantizar un trayecto seguro".
Se espera que estas condiciones prevalezcan para la tarde y noche de este martes, en un periodo comprendido entre las 18:00 y las 21:00 horas.
Con corte a las 16:30 horas, la Alerta Amarilla por pronóstico de fuertes lluvias se mantenía activa en la siguiente lista de alcaldías:
Álvaro Obregón
Coyoacán
Iztapalapa
Magdalena Contreras
Milpa Alta
Tláhuac
Tlalpan
Xochimilco
De acuerdo con las autoridades capitalinas, ante la activación de la Alerta Amarilla se recomienda a la población:
Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares.
Cerrar puertas y ventanas.
No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.
Si se sale de casa, usar paraguas o impermeable.
Más tarde, también se activó la Alerta Amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para este martes en las demarcaciones:
Azcapotzalco
Benito Juárez
Coyoacán
Cuauhtémoc
Gustavo A. Madero
Iztacalco
Iztapalapa
Miguel Hidalgo
Venustiano Carranza
Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, el Metro CDMX implementó la marcha de seguridad en las líneas:
12
A
B
Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro, informó el Metro vía la red social X.
AMP
Aumenta el nivel del agua en el bajo puente de Insurgentes, a la altura de La Raza, debido a la lluvia que se registra este 11 de agosto en varias zonas de la CDMX.— NMás (@nmas) August 12, 2026
Sigue la señal por https://t.co/gfh1IiMH2O pic.twitter.com/MbV83akC5P
Comparto los servicios por lluvias que hemos atendido hoy:— Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) August 12, 2026
17 Árboles caídos
4 Postes Caídos
3 Encharcamientos
5 Cortocircuitos
Recordamos a la población que, en caso de emergencia pueden solicitar nuestro apoyo llamando al 911 o a la Estación de Bomberos más cercana a su… pic.twitter.com/Yws7vGk54r
⚠️🌧️ Se actualiza #AlertaAmarilla por persistencia de #lluvias fuertes para la noche del martes 11/08/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy, @AlcCuauhtemocMx, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa, @ALaMagdalenaC, @AlcaldiaMHmx, @AlcMilpaAlta,… pic.twitter.com/3jQ4bHfYgT— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 12, 2026
20:51 #PrecauciónVial | Continúa fuerte #Lluvia en la zona Norte de la #CDMX, Circuito Interior y Francisco Tamagno, mantén la distancia entre vehículos. #Tlaloque2026 pic.twitter.com/rUMvbDsP11— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 12, 2026
Esta noche persistirán #lluvias fuertes con actividad #eléctrica y algunas rachas de #viento. El ambiente será templado a fresco.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 12, 2026
Mañana se espera ambiente caluroso, cielo medio nublado por la mañana con aumento de nublados hacia la tarde. Se prevén lluvias con chubascos.… pic.twitter.com/ApzX3ncFpW
🌧 Se observan #lluvias de intensidad fuerte en @AlcCuauhtemocMx, @AlcaldiaMHmx y @A_VCarranza.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 12, 2026
Lluvias débiles a moderadas prevalecen en @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy, @AlcMilpaAlta, @TlahuacRenace, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.
Se prevé que las condiciones para lluvias fuertes… pic.twitter.com/M0Y3hMsrQM
Mediante cámaras del C5 #EdoMéx se visualiza lluvia en los siguientes municipios:— C5 Estado de México (@C5Edomex) August 12, 2026
☂️ Lerma
☂️ San Mateo Atenco
☂️ Toluca
☂️ Metepec
¡Maneja con precaución, toma medidas de seguridad el pavimento se encuentra mojado!
Para #Emergencias se encuentra mojado 📲 9️⃣-1️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/HsTcCLUB95
⛈️☔️ Esta noche se registran #Lluvias, #Chubascos y precipitaciones fuertes en alcaldías de la #CDMX y regiones del #EdoMéx. Las lluvias prevalecerán durante la próxima hora y podrían acompañarse con #DescargasEléctricas, #Rachas fuertes de #Viento y caída de #Granizo ⬇️ pic.twitter.com/hKR04WzHRY— CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 12, 2026
#MetroAlMomento: Continúa lloviendo en la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12 y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 12, 2026
Toma previsiones. pic.twitter.com/vzyN6tsb3l
#MetroAlMomento: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 12, A y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 12, 2026
Toma previsiones. pic.twitter.com/7TtlJOpPdv