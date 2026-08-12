Lluvias Hoy en CDMX: Afectaciones por Tormenta Eléctrica y Rachas de Viento

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó esta noche de martes 11 de agosto de 2026 la Alerta Amarilla en varias demarcaciones de la capital del país por pronóstico de lluvias fuertes, vientos y posible caída de granizo.

Se inunda bajo puente de Insurgentes, en La Raza

Aumentó repentinamente el nivel del agua en el bajo puente de Insurgentes, a la altura de La Raza, debido a la lluvia que se ha registrado la noche de este 11 de agosto en varias zonas de la CDMX.

Fuerte lluvia deja severos encharcamientos en Centro de CDMX

La tormenta de hoy en la noche causa inundaciones en la zona Centro de la CDMX, hay afectaciones en zonas de Paseo de la Reforma debido a la acumulación importante de agua.

Afectaciones por caída de árboles tras fuertes lluvia y viento

Azcapotzalco

Se reportó en Acaltepec esquina con Tianguis, Col. Santiago Ahuizotla, que se desprendió de raíz un árbol de 15 metros de longitud por 1.20 metros de diámetro; al caer quedó recargado en cableado de fibra óptica.

Benito Juárez

En Heriberto Frías esquina Pilares, Col. Del Valle, un pino de aproximadamente 15 metros de altura, se desprendió una rama de 10 metros de longitud por 40 centímetros de diámetro, al caer causó afectaciones menores a dos vehículos particulares; Volkswagen Vento (placas G97-BNA) y Volkswagen Polo (placas A19-AKR). Sin el reporte de lesionados.

Xochimilco

En Lázaro Cárdenas esquina Av. San Andrés Ahuayucan, Col. Guadalupe, un poste de telefonía se desprendió desde su base quedando recargado sobre un Chevrolet Onix que se encontraba estacionado, no se reportaron lesionados.

Personal de bomberos laboró para asegurar el poste y poder retirar el vehículo

Actualizan Alerta Amarilla por lluvias fuertes en CDMX

Las autoridades capitalinas actualizaron esta noche la Alerta Amarilla por persistencia de lluvias fuertes para al menos 13 alcaldías en las próximas horas en las siguientes demarcaciones:

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Afectaciones por lluvias en zona norte de la CDMX

Autoridades piden a automovilistas y peatones tomar precauciones por las lluvias fuertes en la zona Norte de la CDMX, en:

Circuito Interior

Francisco Tamagno

Reportan lluvias débiles a moderadas en estas zonas de CDMX:

Alcaldía Benito Juárez

Alcaldía Coyoacán

Alcaldía Milpa Alta

Alcaldía Tláhuac

Alcaldía Tlalpan

Alcaldía Xochimilco

¿Dónde hay afectaciones por lluvias fuertes en CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México reportó lluvias de intensidad fuerte esta noche en:

Alcaldía Cuauhtémoc

Alcaldía Miguel Hidalgo

Alcaldía Venustiano Carranza

¿Dónde hay afectaciones por lluvias fuertes en Edomex?

El C5 del Edomex dio a conocer los principales puntos mexiquenses azotados por las fuertes lluvias en los siguientes municipios:

Lerma

San Mateo Atenco

Toluca

Metepec

Conagua advierte de lluvias intensas en CDMX y Edomex

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió la noche hoy 11 de agosto de 2026 de lluvias fuertes en las alcaldías de la CDMX y regiones del Edomex.

Prevé que estas condiciones se mantengan durante las próximas horas, además que podrían acompañarse con descargas eléctricas.

Metro activa marcha de seguridad por lluvias en CDMX

El Metro de la CDMX reportó que debido a las fuertes lluvias en la ciudad, se implementó marcha de seguridad en las siguientes líneas:

Línea 1

Línea 2

Línea 3

Línea 4

Línea 8

Línea 8

Línea 12

Línea B

Las autoridades piden a los usuarios tomar sus previsiones debido a que esta medida reduce la velocidad de los trenes "para garantizar un trayecto seguro".

Se espera que estas condiciones prevalezcan para la tarde y noche de este martes, en un periodo comprendido entre las 18:00 y las 21:00 horas.

¿En qué alcaldías hay Alerta Amarilla por tormenta?

Con corte a las 16:30 horas, la Alerta Amarilla por pronóstico de fuertes lluvias se mantenía activa en la siguiente lista de alcaldías:

Álvaro Obregón

Coyoacán

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

¿Qué hacer ante activación de Alerta Amarilla por lluvias?

De acuerdo con las autoridades capitalinas, ante la activación de la Alerta Amarilla se recomienda a la población:

Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares.

Cerrar puertas y ventanas.

No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.

Si se sale de casa, usar paraguas o impermeable.

Y activan Alerta Amarilla por vientos con fuertes rachas

Más tarde, también se activó la Alerta Amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para este martes en las demarcaciones:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza

Retrasos en Metro CDMX por lluvias

Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, el Metro CDMX implementó la marcha de seguridad en las líneas:

12

A

B

Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro, informó el Metro vía la red social X.

AMP