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Lluvias Hoy en CDMX: Afectaciones por Tormenta Eléctrica y Rachas de Viento

Se espera que estas condiciones prevalezcan durante la noche de este martes

Lluvias Hoy en CDMX y Edomex: Afectaciones por Tormenta Eléctrica y Rachas de VientoAfectaciones por lluvia nocturna en la CDMX, 11 de agosto de 2026. Foto: N+

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