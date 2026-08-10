Madre Veracruzana Busca a su Hijo Desaparecido Desde Hace Tres Años en Tres Valles

La señora Liliana Miranda lleva aproximadamente tres años buscando a su hijo Óscar Ramírez, quien fue reportado como desaparecido en Tres Valles, municipio localizado en la cuenca baja del Papaloapan, en la entidad veracruzana.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Localizan con Vida a Pescador Desaparecido Hace 16 Días entre Veracruz y Oaxaca

Indica que su hijo trabajaba con un grupo de personas que eran sus compañeros y se dedicaban a brindar sus servicios a una empresa constructora, cuando el pasado 26 de agosto del 2023 desapareció en el municipio anteriormente mencionado.

Mi hijo desaparece en 3 valles de Veracruz con un grupo de compañeros que se dedicaban a trabajar para una constructora; desaparece el 26 de agosto del 2023.

Nueve personas más desaparecieron junto con Óscar en Tres Valles, Veracruz.

Con 18 años de edad, el joven solo buscaba ganarse la vida honradamente y en esa búsqueda desapareció junto con otras nueve personas más, según lo narrado por su madre. Pese a que no existen avances en la investigación, por las condiciones de la desaparición se podría presumir un reclutamiento de algún grupo delincuencial; sin embargo, indica que no se tiene alguna ubicación.

Sabemos más o menos de lo que se trata, pero este, pues en sí, una ubicación, bien una localización, todavía no se tiene.

Como madre, busca a su hijo incansablemente; sin embargo, Liliana lamenta que en su caso no se han podido realizar búsquedas específicas en la zona donde se presume que su hijo desapareció. Menciona que la siembra de caña retrasa las búsquedas y deben esperar hasta que se hace un corte de producto.