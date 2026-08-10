Desaparecidos

Madre Veracruzana Busca a su Hijo Desaparecido Desde Hace Tres Años en Tres Valles

Óscar Ramírez desapareció en el municipio de Tres Valles, Veracruz en 2023. Desde entonces, su madre continúa con su búsqueda.

Veracruzana Busca a su Hijo Desaparecido Desde Hace Tres Años en Tres VallesÓscar desapareció junto con otras nueve personas en Tres Valles. Foto: N+

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En 2023 Óscar Ramírez, de 18 años, desapareció en Tres Valles, Veracruz. Su madre, Liliana, sigue buscándolo. La falta de avances y la siembra de caña complican la búsqueda.

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