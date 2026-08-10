Menor Muere tras Accidente de Motocicleta en Veracruz; Presunto Responsable Habría Escapado

La madrugada de este lunes 10 de agosto se dio a conocer un suceso donde perdió la vida un menor de 15 años que fue llevado de emergencia al Hospital Regional de Río Blanco, luego de accidentarse en una motocicleta durante la noche del domingo.

Según los datos recabados, los hechos ocurrieron en la Rotonda ubicada en la avenida Poniente 7 y Sur 10 de la ciudad de Orizaba.

El percance ocurrió la noche del domingo 9 de agosto, cuando dos menores viajaban en una motocicleta y presuntamente fueron impactados por un automóvil cuyo conductor habría escapado del lugar. Ambos jóvenes fueron trasladados al Hospital Regional de Río Blanco, pero debido a la gravedad de sus lesiones, el menor identificado como Cristian “N” falleció horas después.

Vecinos y automovilistas han señalado esta glorieta como un punto de alta incidencia de accidentes y han pedido a las autoridades analizar alternativas para mejorar la seguridad vial. La Fiscalía de Orizaba fue notificada de estos hechos y tomó conocimiento en el hospital. Se realizó un exhorto a los conductores a manejar con precaución y respetar las señalizaciones de tránsito para evitar accidentes.

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