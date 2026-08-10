Accidentes

Menor Muere tras Accidente de Motocicleta en Veracruz; Presunto Responsable Habría Escapado

Un menor de 15 años murió horas después de sufrir un accidente mientras viajaba a bordo de una motocicleta en una glorieta de Orizaba; Otro joven resultó lesionado.

Menor muere en accidente vehicular en Orizaba, VeracruzMenor muere en accidente vehicular en Orizaba, Veracruz. Foto: Miguel Montes de Oca

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Un menor de 15 años fallece tras accidente en motocicleta en la Av. Poniente 7 en Orizaba. Vecinos piden mejoras en seguridad vial en este sector de la ciudad.

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