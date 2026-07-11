Reportan Fuga en el Cereso #2 de Hermosillo, Sonora; Realizan Fuerte Operativo

Confirman fuga en el Cereso #2 de Hermosillo, Sonora. La fuerte movilización fue reportada este sábado donde se mantiene un operativo por parte de autoridades estatales y federales en el centro penitenciario.

pic.twitter.com/paL8xwS4Rs — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SonoraSeguridad) July 11, 2026

Visitantes han llegado desde las 8:30 de la mañana

Debido a esta situación, las visitas se mantienen en espera, por lo que decenas de personas continúan en el exterior del penal sin poder acceder a las instalaciones.

Algunos de los asistentes señalaron que llegaron desde las ocho treinta de la mañana para ver a sus familiares, sin que hasta el momento se les haya permitido el ingreso.

En espera de comunicado oficial.

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