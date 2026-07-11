Reportan Fuga en el Cereso #2 de Hermosillo, Sonora; Realizan Fuerte Operativo

Realizan operativo por fuga en el Cereso #2 de Hermosillo, Sonora.

Operativo en Cereso #2 de Hermosillo Impide Entrada a Visitantes; Esto SabemosFoto: N+

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Familiares de internos en Cereso #2 de Hermosillo esperan noticias tras operativo por una evasión.

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