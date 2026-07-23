Seguridad

Localizan a un Hombre Sin Vida Recargado en una Camioneta en Tehuacán, Puebla

Vecinos reportaron a una persona desvanecida en la privada de la 3 Oriente y 17 Sur de la colonia La Purísima en el municipio de Tehuacán.

Hombre muerto en calles de Tehuacán, Puebla.Hallan un cuerpo sin vida en Tehuacán. Foto: Facebook Es Noticia Tehuacán

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Encuentran a un hombre sin vida en Tehuacán, Puebla. Vecinos alertaron a las autoridades tras hallarlo recargado en una camioneta. La investigación sigue para esclarecer la causa de muerte. Más detalles aquí.

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