Localizan a un Hombre Sin Vida Recargado en una Camioneta en Tehuacán, Puebla

La mañana de este jueves 23 de julio, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en la colonia La Purísima, en el municipio de Tehuacán, lo que generó movilización de corporaciones policiacas y personal ministerial.

El hallazgo ocurrió en la tercera privada de la 3 Oriente y 17 Sur, donde vecinos reportaron al número de emergencias a un hombre recargado sobre la batea de una camioneta y aparentemente inconsciente.

Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes y, tras valorar la situación, confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que acordonaron la zona.

Investigan muerte de un hombre en calles de Tehuacán, Puebla

Posteriormente, peritos y agentes del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento del cadáver y su traslado al anfiteatro regional de Tehuacán para la necropsia de ley. Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocida.

Las autoridades correspondientes realizarán las investigaciones para determinar las causas de la muerte y en caso de haber sido víctima de un delito, localizar a los responsables.

Localizan a un hombre sin vida en Puebla

El pasado 21 de julio, la muerte de un hombre, de aproximadamente 55 años, provocó intensa movilización en calle Suiza, de la colonia Agrícola Villa Albertina, al sur de Puebla.

Los primeros reportes señalan que el cadáver presentaba rastros de violencia, estaba maniatado y vestía playera azul con pantalón de mezclilla, prendas halladas con manchas de sangre.

Fue tras el reporte de vecinos al número de emergencias 911, que al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del Ejército Mexicano para acordonar la zona en espera de agentes ministeriales encargados de las diligencias pertinentes. La Fiscalía General del Estado, realizó el levantamiento del cuerpo y abrió la carpeta de investigación para identificar a la víctima.

Mediante las indagatorias pertinentes, las autoridades ministeriales determinarán la causa de muerte y establecerán si el homicidio ocurrió en el punto o si fue abandonado.

Con información de N+

MCS