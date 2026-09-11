Seguridad

Aseguran Metanfetamina Oculta Dentro de Extinguidor en Piedras Negras, Coahuila

Autoridades detuvieron al transportista y lo pusieron a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República

Aseguran Metanfetamina Oculta Dentro de Extinguidor en Piedras Negras, CoahuilaLos agentes de seguridad encontraron 3 kilos de metanfetamina ocultos en un extintor durante la revisión a un tráiler. Foto: N+

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