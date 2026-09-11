Elementos del Grupo de Policía de Reacción Especializada de Coahuila (GREC) aseguraron a un transportista que presuntamente ocultaba alrededor de 3 kilogramos de metanfetamina en el interior de un extinguidor, durante una revisión realizada sobre la carretera Federal 57 en Piedras Negras, Coahuila.

De acuerdo con los primeros reportes, los elementos de seguridad inspeccionaron un tráiler perteneciente a una empresa, donde localizaron la presunta droga oculta dentro del extinguidor.

El conductor, identificado como José Roberto 'N', fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR), junto con la unidad de transporte y el material asegurado.

Será la autoridad federal correspondiente la encargada de determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones para establecer el origen y posible destino del cargamento.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre la procedencia de la droga ni sobre el destino que tenía el cargamento, por lo que las autoridades continuarán con las investigaciones.