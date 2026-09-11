Seguridad

Detienen a Brenda 'N' y a José 'N', el 'Odek', Operador del Grupo Criminal 'Los Tatus' en CDMX

Dicha célula delictiva se dedica a extorsionar, así como a la compra, venta y distribución de drogas en la Magdalena Contreras

Detención "Los Tatus"SSC CDMX
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