Detienen a Brenda 'N' y a José 'N', el 'Odek', Operador del Grupo Criminal 'Los Tatus' en CDMX

El secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez informó sobre la detención de Brenda "N" y José “N”, alias "Odek", identificado como objetivo prioritario y presunto operador de primer nivel de la célula delictiva de "Los Tatus" dedicados a los delitos de extorsión, homicidios, compra, venta y distribución de narcóticos en la alcaldía Magdalena Contreras.

Dichas capturas fueron luego de trabajos de inteligencia e investigación.Las detenciones se realizaron tras una orden de cateo en un inmueble de la colonia El Ocotal, donde fueron aseguradas 119 dosis de marihuana y dos armas de fuego.

"Los Tatus" es una célula criminal que opera principalmente en la alcaldía Magdalena Contreras y zonas colindantes del poniente de la CDMX.

Se les vincula con la distribución y venta de drogas, extorsión y también homicidios.

#Importante l Derivado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos de la @SSC_CDMX, en coordinación con personal de la @FiscaliaCDMX y del @GabSeguridadMx, detuvieron a Brenda "N" y José “N” alias "Odek", identificado como objetivo prioritario y presunto operador de… pic.twitter.com/gvgERucpcC — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) September 11, 2026

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