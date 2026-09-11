Seguridad

Destituyen a Mando Policial por Organizar Fiesta en Cuartel del Edomex

El oficial también fue captado bebiendo alcohol durante la jornada laboral

El mando de la Policía de Edomex fue captado en una fiesta en el centro de trabajoFoto: Especial
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+