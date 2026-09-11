Destituyen a Mando Policial por Organizar Fiesta en Cuartel del Edomex

Mientras la ciudadanía del Estado de México padece por el crecimiento de hechos delictivos, las autoridades encargadas de preservar la seguridad de automovilistas y transportistas, son captadas en plena fiesta durante la jornada laboral.

A través de redes sociales se dio a conocer un video que muestra el instante en el que el coordinador regional de la Dirección General de Combate a Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT) en la Zona Oriente, Pedro Iván Rendón Ávalos, canta junto a un grupo norteño al interior de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

En las imágenes se puede observar al alto mando disfrutando de la música regional y presuntamente en estado de ebriedad. La agrupación aparece a un costado realizando su presentación especial, mientras que al fondo se observa el enorme escudo de la corporación.

Luego de que este video se hiciera viral y generara indignación entre la ciudadanía, se informó que la Unidad de Asuntos Internos inició una investigación para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidades correspondientes; en tanto, el mando de la DGCRVyT fue separado del cargo.

Foto: Redes Sociales

Hasta el momento no se ha informado quién ocupará el cargo mientras se desarrollan las indagatorias. Los mexiquenses están preocupados por la inseguridad que se registra en las carreteras de la entidad.

El Estado de México concentra el 51% de todos los robos a transportistas registrados en el país, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en la mayoría de las denuncias las personas señalaron que fueron víctimas de violencia armada.

Debido a que los corredores del norponiente como la México-Querétaro, Arco Norte y el Circuito Exterior Mexiquense (CEM), concrentran la mayor cantidad de carpetas de investigación por diversos delitos, pero principalmente el robo de vehículos y a transportistas.

EPP