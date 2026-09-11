Fallece Agente del Escuadrón Violeta Durante Servicio en Mexicali, BC

Un agente perteneciente a la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) falleció, mientras desempeñaba labores de vigilancia en las instalaciones ubicadas en la colonia Primera Sección en Mexicali.

La víctima fue identificada como César Tapia Orozco, de 57 años de edad, quien durante la mañana del pasado jueves 10 de septiembre se encontraba comisionado al Escuadrón Violeta, cuando comenzó a sentirse mal de salud y posteriormente perdió el conocimiento en el sitio.

Paramédicos acudieron al llamado y aplicaron maniobras de reanimación, sin embargo, el elemento fue declarado sin vida. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC) emitió un comunicado expresando sus condolencias e informó de manera preliminar que se investiga un posible paro cardíaco como causa de la muerte.



JMR