Accidentes

Fallece Agente del Escuadrón Violeta Durante Servicio en Mexicali, BC

De acuerdo con el informe, el elemento se desvaneció mientras hacía labores de vigilancia en la Col. Primera Sección

De acuerdo con las autoridades, el elemento se desvaneció mientras hacía labores de vigilanciaDe acuerdo con las autoridades, el elemento se desvaneció mientras hacía labores de vigilancia | Foto: N+

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