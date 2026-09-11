Sociedad

Detienen a Cuatro Personas por Alterar el Orden en Garita de Otay, Tijuana

El hecho sucedió en las inmediaciones del cruce peatonal, cuando tres personas intentaron ingresar a Estados Unidos sin respetar la fila correspondiente

Detienen a Cuatro Personas por Alterar el Orden en Garita de Otay, TijuanaDetienen a Cuatro Personas por Alterar el Orden en Garita de Otay, Tijuana | Foto: SSPCM

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