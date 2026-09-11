Detienen a Cuatro Personas por Alterar el Orden en Garita de Otay, Tijuana

Cuatro personas fueron aseguradas por la Policía Municipal de Tijuana en las inmediaciones del cruce peatonal de la garita de Otay, por presuntamente alterar el orden.

De acuerdo con el comunicado oficial, autoridades atendieron un reporte durante la mañana de este viernes 11 de septiembre, luego de que usuarios señalaran a tres personas por presuntamente intentar ingresar a los Estados Unidos sin realizar la fila correspondiente.

Los oficiales exhortar a los involucrados a respetar el orden de ingreso, sin embargo, ante la persistencia de la conducta y no acatar las ordenes, fueron asegurados Raúl Alfredo ’N’, Jonathan ’N’, Brandon Ezequiel ’N’, y Jair ’N’, siendo este último menor de edad.

Los cuatro asegurados fueron presentados ante un juez municipal, quien será el encargado de determinar la sanción administrativa correspondiente conforme a la normatividad vigente.

APG