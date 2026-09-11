Pemex Contiene Fuga que Provocó Derrame de Petróleo en el Golfo de México

En el Golfo de México se vuelve a registrar un derrame de hidrocarburos. El Observatorio Permanente del Golfo de México confirmó que esta emergencia ambiental se produjo la mañana de ayer en un complejo ubicado a 46 millas náuticas al norte de Ciudad del Carmen, Campeche.

Indicó que desde que se tuvo conocimiento de este hecho se activó el modo de observación continua y pronóstico de derrames de petróleo en el que participan diversos grupos.

"A las 6:45 horas del mismo día, la Secretaría de Marina activó el 'Plan Local de Contingencias' por el Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias (GRAME), establecido en Ciudad del Carmen, en apoyo a Pemex en las labores de contención y recuperación de hidrocarburo mar adentro", señaló en un comunicado.

Con dicho operativo se desplegó la Patrulla Oceánica ARM "Guanajuato", cuatro embarcaciones, dos aeronaves y 255 elementos navales.

El derrame fue identificado por un equipo de Petróleos Mexicanos, luego de hallar una fuga en un ducto. "(Pemex) Se encuentra trabajando en la contención de la fuga", afirmó.

Como parte de las acciones implementadas, se identificó el ducto con fuga, se realizó la despresurización del mismo para contener la emanación y se mantienen trabajos de recuperación en la zona, así como de inspección y reparación del ducto, informó Pemex.

"No se reportan afectaciones al personal ni a zonas de playa", añadió en una tarjeta informativa la petrolera estatal.

En tanto, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) realizará un sobrevuelo para documentar los trabajos de contención, limpieza y reparación del ducto.

"Al momento se han emitido cuatro reportes de observaciones satelitales de imágenes de Radar de Apertura Sintética y multiespectrales que muestran la evolución de la mancha de petróleo", puntualizó.

Los científicos del Observatorio han obtenido datos de tres modelos de pronóstico de la mancha de petróleo, por lo que se prevé un "desplazamiento neto hacia el oeste en los próximos cinco días".

"De acuerdo con las simulaciones realizadas es muy poco probable que alcance la costa o alguna área sensible en este periodo", refirieron.

Sin embargo, las autoridades continuarán con el monitoreo ante la posibilidad de que, en los próximos 10 días, la deriva cambie de rumbo por condiciones climáticas, tal es el caso de una posible entrada de un frente frío.

EPP