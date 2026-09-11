Medio Ambiente

Pemex Contiene Fuga que Provocó Derrame de Petróleo en el Golfo de México

Se mantienen trabajos de recuperación en la zona, así como de inspección y reparación del ducto

Instalaciones petroleras de Pemex en CampecheFoto: Cuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+