Proyectos de Saneamiento del Río Atoyac en Puebla tras Clausura de Descargas Irregulares

Dos descargas de agua residual que se vertían en el Río Atoyac fueron clausuradas en San Martín Texmelucan; una fue localizada frente a la planta de tratamiento de San Lucas Atoyatenco y la otra en San Cristóbal Tepatlaxco.

De acuerdo con el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, las acciones forman parte del saneamiento de la cuenca. Las descargas inspeccionadas están contempladas dentro de los proyectos que se encuentran en proceso, con el objetivo de evitar que las aguas residuales continúen llegando al Río Atoyac.

De acuerdo a las autoridades, en San Lucas Atoyatenco se tiene previsto conectar las descargas de la zona a una nueva obra que permitirá conducirlas adecuadamente; mientras que en San Cristóbal Tepatlaxco, actualmente no se cuenta con la capacidad necesaria para recibir y tratar el volumen de aguas residuales, por ello, se trabaja en la modernización de la planta, para ampliar su capacidad y permitir que, una vez concluidos los trabajos, pueda recibir y tratar adecuadamente estas aguas.

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan refrendó su compromiso con el cuidado del medio ambiente, así como con el trabajo coordinado con las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno e instancias correspondientes para avanzar en soluciones que beneficien a las familias.

Por otro lado, habitantes reportaron a N+ la presencia de agua residual en la barranca ubicada a la altura de la calle Abasolo, entre Nicolás Bravo y Jorge Murad de la colonia Gonzalo Bautista y la unidad San Ángel en la ciudad de Puebla.

Los vecinos desconocen el punto exacto de donde proviene la descarga y qué tipo de residuos arrastra, situación que ha generado preocupación por la posible contaminación del cauce y los riesgos sanitarios que podría representar.

Piden la intervención de las autoridades para inspeccionar la barranca, localizar el origen de la descarga y determinar si el agua contiene alguna sustancia que pueda representar un riesgo para la población.

Con información de N+

MCS