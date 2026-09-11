Medio Ambiente

Proyectos de Saneamiento del Río Atoyac en Puebla tras Clausura de Descargas Irregulares

El Ayuntamiento de San Martín Texmelucan reveló que habrá una nueva obra para redirigir las aguas residuales y cuidar el medio ambiente

Clausura de dos descargas de aguas residuales en Río Atoyac.Río Atoyac contaminado por aguas residuales en Puebla. Foto: N+

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San Martín Texmelucan avanza en el saneamiento del Río Atoyac con nuevas obras tras clausura de dos descargas de aguas residuales.

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