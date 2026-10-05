Astronomía

Saturno en Octubre 2026: ¿Cómo Verlo y Cuándo Es el Mejor Momento para Apreciarlo en el Cielo?

Saturno ofrecerá buenas oportunidades para su observación y permanecerá visible durante varias horas en el cielo nocturno

Alineación de planetasAlineación de planetas. Foto: AFP

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