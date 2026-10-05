Saturno en Octubre 2026: ¿Cómo Verlo y Cuándo Es el Mejor Momento para Apreciarlo en el Cielo?

Saturno permanecerá como uno de los planetas que podrán observarse en el cielo nocturno. Su posición permitirá ubicarlo en distintos momentos del mes de octubre, dependiendo de las condiciones del lugar desde donde se realice la observación.

La NASA informó que Saturno alcanzó su oposición el 4 de octubre de 2026. Este fenómeno ocurre cuando la Tierra pasa aproximadamente entre el Sol y Saturno, por lo que el planeta queda en la dirección contraria al Sol visto desde nuestro planeta. En estas condiciones, Saturno puede observarse durante más horas de la noche y alcanza una de sus mejores oportunidades de visibilidad del año.

La observación no se limita al día de la oposición. Saturno continuará visible durante las noches de octubre, aunque los horarios de aparición y ocultamiento cambiarán conforme avance el mes.

Para observarlo no es necesario esperar hasta la madrugada. En las noches cercanas a la oposición, Saturno podrá encontrarse desde poco después del anochecer y permanecerá visible durante varias horas.

Para buscarlo, la mejor opción es observar el cielo después del anochecer desde un sitio con buena visibilidad hacia el horizonte y poca interferencia de edificios o iluminación intensa.

En Ciudad de México, Time and Date señala que Saturno se encuentra visible prácticamente toda la noche durante este periodo.

A simple vista, puede distinguirse como un punto de brillo moderado con tonalidad amarillenta. Para comprobar que se trata del planeta y conocer su posición con mayor precisión, las aplicaciones y mapas astronómicos pueden servir como referencia.

La característica que hace reconocible a Saturno requiere ayuda óptica para apreciarse con claridad. El INAOE señala que unos binoculares o un telescopio pequeño pueden ser suficientes para observar sus anillos, mientras que telescopios de mayor apertura pueden mostrar más detalles, dependiendo de las condiciones atmosféricas.

FBPT