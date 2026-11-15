Seguridad

Detienen en Jalisco a Miguel Ángel ’N’, Presunto Integrante de Los R’s del CJNG

Un atacante murió al repeler la agresión, dice la SSPC; los líderes de Los R’s ya están detenidos

detenido-los-rs-cjng-jaliscoEl detenido, con el rostro cubierto, dentro de un vehículo. Foto: SSPC

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