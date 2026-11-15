Detienen en Jalisco a Miguel Ángel ’N’, Presunto Integrante de Los R’s del CJNG

Un hombre identificado como Miguel Ángel ’N’, alias “Diego” o “Mike”, fue detenido en Atotonilco el Alto, Jalisco, como presunto integrante de Los R’s, una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En la acción murió uno de los ocupantes de una camioneta que disparó contra los agentes.

La captura ocurrió durante recorridos de prevención y disuasión del delito en ese municipio. Quienes viajaban en la camioneta intentaron evadir la presencia policial y atacaron a balazos a los agentes.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Detienen a 'Mike', Presunto Integrante de 'Los R's' del CJNG, Tras Balacera en Jalisco

Al repeler la agresión, uno de los atacantes perdió la vida y se logró la detención de Miguel Ángel ’N’.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que en la operación participaron elementos de la propia dependencia, de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

De acuerdo con las investigaciones que cita la SSPC, Los R’s están encabezados por Ramón Ángel ’N’, alias “R1”, y Rafael ’N’, alias “R2”. Ambos están detenidos y son señalados como presuntos autores intelectuales del homicidio de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, Michoacán.

La dependencia agradeció el apoyo de las autoridades de Jalisco y del gobernador Pablo Lemus en la operación.

El reporte de la SSPC no precisa la fecha del operativo, la identidad del atacante que murió ni cuántas personas iban en la camioneta.

CT