Mueren dos Elementos de Seguridad de Axochiapan, Morelos, en Persecución de Auto Robado

Dos elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Morelos murieron tras un enfrentamiento durante una persecución de un vehículo robado en Axochiapan.

Las víctimas fueron Jairo “N”, responsable de las funciones operativas de seguridad en el municipio, y su escolta, Carlos Alberto “N”, quienes perdieron la vida durante el enfrentamiento.

Los hechos ocurrieron la tarde de este sábado, cuando ambos elementos acudieron a atender un reporte de auxilio que derivó en la persecución de un vehículo con reporte de robo sobre la carretera Axochiapan–Huachinantla, en los límites con el estado de Puebla.

Al lugar acudieron agentes de las fiscalías generales de Morelos y Puebla, quienes colaborarán para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y al deslinde de responsabilidades.

De acuerdo con los primeros reportes, el enfrentamiento se habría extendido hasta el municipio de Jolaloan, Puebla, en donde fueron emboscados y asesinados.

La SSPC de Morelos expresó sus condolencias a las familias y amigos de los elementos fallecidos y reconoció su servicio y compromiso con la seguridad de la población.

TLS