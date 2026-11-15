Seguridad

Mueren dos Elementos de Seguridad de Axochiapan, Morelos, en Persecución de Auto Robado

Dos elementos atendieron un reporte de robo sobre la carretera Axochiapan–Huachinantla, en los límites con el estado de Puebla.

Mueren dos Elementos de Seguridad de Axochiapan, Morelos, en Persecución de Auto RobadoElementos de la Policía acordonan escena del crimen. Foto: Cuartoscuro

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