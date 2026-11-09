Seguridad

'R2' Sale de Cirugía Tras Ser Detenido en Operativo en Zapopan; Sigue en Terapia Intensiva

Durante el operativo, elementos de la Marina fueron atacados a balazos por lo que estos repelieron la agresión. El "R2" se encontraba en el restaurante Sabea

¿Quién es Rafael 'N', el R2, Líder de los 'Rs'?¿Quién es Rafael 'N', el R2, Líder de los 'Rs'?
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Captura "R2" en Zapopan: Rafael N Sale de Cirugía Tras Operativo, Sigue en Terapia Intensiva | N+