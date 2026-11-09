'R2' Sale de Cirugía Tras Ser Detenido en Operativo en Zapopan; Sigue en Terapia Intensiva

Rafael Álvarez Ayala, “R2”, identificado como mando de “Los Rs”, célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido la tarde de ayer 8 de noviembre 2026 en un restaurante identificado como Sabea, ubicado en Avenida México, colonia Circunvalación Vallarta, en Zapopan, Jalisco, en los límites con Guadalajara.

El personal de Marina llegó al inmueble a cumplimentar una orden técnica de investigación, cuando fueron recibidos a balazos y los agentes repelieron la agresión. El “R2” resultó herido con un impacto de arma de fuego en el pecho y otro en una pierna. Fue trasladado al Hospital Civil de Guadalajara.

“Ante esta amenaza, los elementos repelieron la agresión”, informaron las dependencias en el texto oficial.

Además, del "R2", 19 personas fueron detenidas, de acuerdo con reportes, entre estos habría 4 integrantes de un grupo musical llamado "Los Arras".

El "R2" es identificado como uno de los principales generadores de violencia en la región.

¿Cuál es el estado de salud del "R2? Hoy salió de cirugía y se encuentra en terapia intensiva.

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El líder criminal Rafael Álvarez Ayala, conocido como ‘R2’, es identificado por las autoridades como un integrante de alto rango del CJNG y presunto líder de ‘Los Rs’, una célula criminal con presencia en los estados de Jalisco y Michoacán.

A esta organización se le atribuyen actividades delictivas como extorsión, secuestro, homicidio y tráfico de drogas, además de agresiones contra corporaciones de seguridad.

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