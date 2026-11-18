Lucero Arvizu, habitante de Pueblo Viejo, Veracruz, descubrió que llevaba una víbora venenosa escondida entre la tela de su chamarra, prenda que había utilizado durante más de una hora sin percatarse de la presencia del animal.

De acuerdo con su relato, al llegar a casa de sus familiares le hicieron notar que tenía una mancha en la chamarra, por lo que decidió tocarla para revisar de qué se trataba. Sin embargo, al sentir que algo se movía en el interior de la tela, pensó inicialmente que podría tratarse de un alacrán.

Ante la sospecha, decidieron romper parte de la prenda para inspeccionarla y se llevaron una sorpresa al encontrar una víbora conocida como de cuatro narices.

Lucero explicó que la chamarra había sido lavada tres días antes y permaneció varias horas expuesta al sol, por lo que nunca imaginó que un animal de este tipo pudiera encontrarse escondido entre la tela.

Afortunadamente, el incidente no pasó de un gran susto, ya que la mujer logró descubrir al reptil sin sufrir ninguna picadura.