¿Qué Es la Piel de Mariposa y Cómo se Detecta? Así Afecta la Enfermedad Rara e Incurable

Llamada científicamente como Epidermólisis Bullosa está catalogada dentro de las Enfermedades Raras y hasta ahora sin cura, te decimos cuáles son sus signos y síntomas

Médicos curan planta del pie de una persona. Qué es la Piel de Mariposa y cómo se detecta.Leo Gutiérrez, es un niño de Cádiz, España, que sufre la enfermedad de "Piel de Mariposa", pero ¿qué es y cómo se trata? Te decimos. Foto: Cuartoscuro.
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