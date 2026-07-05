Contexto

Brasil y Noruega se miden en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, en East Rutherford, con un boleto a cuartos de final del Mundial 2026 en juego. La Canarinha llega como favorita frente a los escandinavos. Sigue aquí el minuto a minuto con alineaciones, marcador y las jugadas del encuentro de 8vos de final.