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Brasil vs Noruega En VIVO Hoy: Alineaciones y Minuto a Minuto del Partido de Octavos del Mundial
Checa a qué hora juega Brasil contra Noruega hoy domingo 5 de julio y dónde ver el partido de 8vos de final del Mundial 2026 en vivo gratis.
Contexto
Brasil y Noruega se miden en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, en East Rutherford, con un boleto a cuartos de final del Mundial 2026 en juego. La Canarinha llega como favorita frente a los escandinavos. Sigue aquí el minuto a minuto con alineaciones, marcador y las jugadas del encuentro de 8vos de final.