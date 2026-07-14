Rescatan a Pony en Cateos tras Denuncia de Maltrato Animal en Ensenada

El aseguramiento se realizó mediante una orden de cateo derivada de una investigación por posibles actos de maltrato animal

Rescatan a Pony Presuntamente Maltratado en EnsenadaFGE:

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Un pony maltratado fue rescatado en Ensenada tras un cateo. Ahora está seguro y recibirá atención especializada. Conoce más sobre este operativo de protección animal.

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