Rescatan a Pony en Cateos tras Denuncia de Maltrato Animal en Ensenada

Un pony que presuntamente era víctima de maltrato en un establecimiento de paseos a caballo en Ensenada fue rescatado y puesto bajo resguardo, como parte de un operativo realizado por autoridades estatales en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), activistas y organizaciones dedicadas a la protección animal.

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (SMADS) informó que el ejemplar se encuentra sano y salvo y recibirá atención especializada para favorecer su recuperación.

Cateo permitió asegurar al ejemplar

De acuerdo con la dependencia estatal, el aseguramiento del pony se realizó en cumplimiento de una orden de cateo derivada de una investigación encabezada por la Fiscalía Regional de Ensenada y la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Contra los Animales.

Las autoridades señalaron que las acciones se emprendieron tras la denuncia pública sobre el presunto caso de maltrato animal y con el objetivo de garantizar la protección del ejemplar, además de dar seguimiento a las investigaciones correspondientes.

Permanecerá bajo resguardo y atención especializada

Como parte del operativo, el pony fue trasladado al Club Hípico de Tijuana, donde permanecerá bajo resguardo y recibirá atención veterinaria, alimentación adecuada y los cuidados necesarios para su recuperación.

En las labores también participaron activistas, organizaciones de protección animal, abogados y representantes de Cuacolandia, quienes colaboraron para concretar el traslado del ejemplar.

APG