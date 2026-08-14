Seguridad

Detienen a Sirenio “N”, Padrastro de Niña de 11 años Abusada en Matamoros, Tamaulipas

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas realizó la orden de aprehensión contra Sirenio 'N'

Detienen a Sirenio 'N' por la Presunta Agresión Contra Menor de 11 Años en TamaulipasDetienen a Sirenio 'N' por la Presunta Agresión Contra Menor de 11 años en Tamaulipas: Foto: FGJ

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