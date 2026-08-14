Detienen a Sirenio “N”, Padrastro de Niña de 11 años Abusada en Matamoros, Tamaulipas

La Fiscalía de Tamaulipas, a través de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM), cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de Violación Equiparada agravada en contra de Sirenio “N”, quien abusó de una menor de 11 años en Matamoros Tamaulipas.

Sirenio 'N', padrastro de la menor

De acuerdo a las investigaciones el imputado violentó sexualmente a una niña de 11 años. Una vez cumplimentada la orden de aprehensión Sirenio “N” quedó a disposición de la autoridad correspondiente a fin de continuar con el proceso penal.

Interrumpen Embarazo de Menor en Matamoros

Tras esta agresión, la niña de 11 años quedó embarazada, por lo que quedó bajo resguardo de las autoridades de protección a menores en Matamoros, Tamaulipas, luego de que su caso fuera detectado y se activaran los protocolos para salvaguardar su integridad.

Después de una valoración médica, jurídica y de protección a la infancia, las autoridades determinaron interrumpir el embarazo de 5 meses de la menor.

En tanto, el DIF Matamoros asumió la custodia de la niña que permanece hospitalizada. Se le brindará atención médica, psicológica y escolar una vez que sea dada de alta.

El procurador del DIF Matamoros, Hugo Gutiérrez, indicó que la Fiscalía otorgó al organismo la custodia de la menor. Por tratarse de una menor de edad, las autoridades mantienen bajo reserva su identidad.

El caso también es atendido por las instancias encargadas de investigar posibles delitos contra niñas, niños y adolescentes. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF brinda acompañamiento y protección a la menor.