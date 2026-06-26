¿Cómo Estará el Clima para Este Viernes 26 de Junio en Nuevo León? Estas son las Temperaturas

Al inicio de este viernes 26 de junio, la zona metropolitana de Monterrey registra temperaturas de entre 24 y 25 grados centígrados. El cielo se mantiene medio nublado y la calidad del aire es buena en las 15 estaciones del Sistema de Monitoreo Ambiental.

Las condiciones de estabilidad continúan dominando sobre el noreste del país, por lo que las probabilidades de lluvia permanecerán mínimas durante los próximos siete días.

Para esta tarde se pronostica un cielo soleado, con escasa nubosidad y temperaturas máximas de entre 34 y 35 grados centígrados. Estas condiciones se mantendrán durante el fin de semana, con muy pocos cambios en el pronóstico.

Canales de baja presión

Asimismo, se espera que la humedad disminuya durante las tardes hasta ubicarse cerca del 40 por ciento, por lo que la sensación térmica podría ser de hasta 3 grados centígrados por encima de la temperatura registrada.

En el resto del territorio nacional, los canales de baja presión al norte del país, una vaguada en altura que cruza del oriente al occidente y la onda tropical número 12, que ingresa por el sureste, mantendrán activas las precipitaciones sobre la Sierra Madre Occidental, el occidente, el centro y el sureste de México.

Sin embargo, toda esa actividad se mantiene alejada del noreste, donde continuará predominando la estabilidad atmosférica, con cielos soleados, temperaturas elevadas y mínimas probabilidades de lluvia durante los próximos siete días.

Zona de inestabilidad frente a las costas mexicanas con 70% de potencial ciclónico, muy lejos del territorio nacional, se mantiene bajo vigilancia para los siguientes días. No representa riesgo alguno para México. En el Atlántico, Caribe y Golfo de México sigue inhibida la actividad.