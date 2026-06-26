¿Cómo Estará el Clima para Este Viernes 26 de Junio en Nuevo León? Estas son las Temperaturas

Entérate del pronóstico del clima con el meteorólogo Muro Morales.

Monterrey por las mañanasFoto: N+

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Nuevo León se prepara para un fin de semana caluroso y estable. Conoce las temperaturas y condiciones del clima para este viernes y los próximos días con Muro Morales.

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