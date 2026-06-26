Así Entras al Estadio Sede Guadalajara Hoy: ¿A Qué Hora Activan Boletos para Uruguay vs España?

Aquí te decimos cómo puedes obtener tu boleto digital para el partido Uruguay vs España de hoy, para el último encuentro en el estadio sede Guadalajara del Mundial 2026

Estadio sede Guadalajara del Mundial 2026Partido en el estadio sede Guadalajara del Mundial 2026. Foto: Reuters | Archivo

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¿Listo para el Uruguay vs España en Guadalajara? Descubre cómo se activa tu boleto digital antes del partido. ¡No te pierdas la visita del rey Felipe VI! Más detalles en nuestro LIVEBLOG.

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