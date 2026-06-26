Así Entras al Estadio Sede Guadalajara Hoy: ¿A Qué Hora Activan Boletos para Uruguay vs España?

Si vas hoy al estadio sede Guadalajara del Mundial 2026, esta información te interesa sobre tu boleto digital; aquí te decimos a qué hora se activa la versión con código QR, para el partido de este viernes, 26 de junio de 2026, Uruguay vs España.

Cabe destacar que al encuentro Uruguay vs España asistirá el rey Felipe VI de España, quien está de visita en México por el Mundial 2026.

No te pierdas ningún momento del Uruguay vs España, el tercer partido de la fase de grupos; sigue en vivo las últimas noticias en el LIVEBLOG de N+.

Tabla de posiciones del Grupo H

España: 4 puntos. Uruguay: 2 puntos. Cabo Verde: 2 puntos. Arabia Saudita: 1 punto.

En el partido de hoy, Uruguay se juega su permanencia en el Mundial 2026; ademas, es el último encuentro que se disputará en la sede Guadalajara.

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¿A qué hora se activan los boletos digitales?

La FIFA informó que los boletos digitales, con código QR, para el encuentro Uruguay vs España de hoy se activarán automáticamente antes del partido.

De acuerdo con la FIFA, los aficionados recibieron un correo electrónico con indicaciones para descargar sus boletos digitales para el partido Uruguay vs España.

En cuanto se habiliten los boletos QR, los podrás descargar en la app wallet, disponible para iOS y Android.

Es importante que sepas que las puertas del estadio abren 3 horas antes del partido, es decir, a las 15:00 horas, momento en el que podrás ingresar a la sede mundialista, en Zapopan, Jalisco.

El juego Uruguay vs España inicia a las 19:00 horas de hoy.

Te recomendamos llegar con tiempo al estadio sede Guadalajara, pues varias calles cercanas al inmueble están cerradas.

RMT