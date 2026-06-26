Trabajadores y Personal de Salud Bloquean Calles Frente a Hospital ISSSTE de Hermosillo

Luego de presentarse un problema eléctrico la noche del jueves, trabajadores y personal de salud bloquearon calles frente al hospital del ISSSTE Dr. Fernando Ocaranza en Hermosillo.

Trabajadores y Personal de Salud Bloquean Calles Frente a Hospital ISSSTE de HermosilloFoto: N+

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Protestas en Hermosillo: el hospital ISSSTE Dr. Fernando Ocaranza enfrenta críticas por su infraestructura. Trabajadores demandan una nueva unidad médica.

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