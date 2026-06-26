Trabajadores y Personal de Salud Bloquean Calles Frente a Hospital ISSSTE de Hermosillo

De nueva cuenta trabajadores, personal de salud, derecho habientes, bloquean esta mañana calles frente al hospital del ISSSTE Dr. Fernando Ocaranza, exigiendo una nueva unidad médica.

Una demanda que exigen desde hace tiempo ante las deficiencias que presenta en su infraestructura el edificio lo que afecta tanto al personal como pacientes.

Ya se habían manifestado frente al hospital del ISSSTE Dr. Fernando Ocaranza

Apenas el pasado lunes 15 de junio personal médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Issste realizaron un bloqueo sobre el bulevar Morelos en el tramo entre Periférico Norte y Aburto para exponer una serie de irregularidades en el hospital “Doctor Fernando Ocaranza”, en Hermosillo, lo que provocó aglomeración en calles y avenidas aledañas.

Luis Arturo Maldonado López, enfermero del área de terapia intensiva, señaló deficiencias graves en las instalaciones que impiden prestar un servicio de calidad a los derechohabientes.

“Es mucho decir que es hospital, la verdad es una bodega porque no tenemos instalaciones seguras, los patrones no nos están solicitando los problemas de electricidad, aires acondicionados que fue lo que estalló, del drenaje se nos salen las aguas negras, no tenemos instalaciones eléctricas adecuadas, dos o tres veces al año se nos prende el Issste por incendio, también se nos ha inundado, se nos han caído plafones”.

Una semana atrás tuvieron otro incidente con la eléctricidad dentro del hospital

Justo 4 días después de que trabajadores se manifestaran exponiendo irregularidades dentro de la unidad médica, el hospital Dr. Fernando Ocaranza, del ISSSTE en Hermosillo, se quedó sin electricidad la mañana del viernes 19 de junio por alrededor de dos horas.

Lo anterior fue confirmado por el área de comunicación de la institución, misma que añadió que el problema fue a causa de un transformador y durante este tiempo que, no hubo servicio de luz, operó una planta de energía.

Además, reportó que la falla le correspondió a la Comisión Federal de Electricidad y el problema quedó reparado y el hospital mantiene continuá con los servicios médicos.