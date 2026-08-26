Economía

INEGI Indica Aumento de Precio del Huevo en Tamaulipas: Es el Mayor Incremento en 20 Años

El huevo subió casi un 8% frente a la segunda mitad de julio de este año, lo que representa un golpe a la economía de los consumidores de este producto.

INEGI Indica Aumento de Precio del Huevo en Tamaulipas: Es el Mayor Incremento en 20 AñosINEGI Indica Aumento de Precio del Huevo en Tamaulipas: Es el Mayor Incremento en 20 Años. Foto: N+

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El huevo, básico en la dieta, sube hasta $70 en Tamaulipas.

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