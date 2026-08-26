INEGI Indica Aumento de Precio del Huevo en Tamaulipas: Es el Mayor Incremento en 20 Años

El huevo es un alimento básico en la canasta de alimentos de las familias Tamaulipecas, es por ello que el aumento de su precio tiene un impacto en los hogares, como se registró en la primera quincena de agosto de 2026 respecto a la quincena previa, ya que se disparó 7.92%.

Esta escalada de precios afecta de forma inmediata el presupuesto familiar, considerando que el consumo promedio por mexicano es de 345 huevos al año y que las familias con menores ingresos destinan más de la mitad de sus recursos a los alimentos.

Actualmente, el precio del huevo en Tamaulipas, oscila entres los $50 a $70 pesos, estos precios varían dependiendo en donde se compre, es por eso que los expertos en finanzas personales recomiendan adquirir el huevo directamente en mercados tradicionales o centrales de abasto, ya que suele reducir el costo por pieza hasta un 30% en comparación con los supermercados o tiendas de conveniencia.

Esta afectación al bolsillo se suma a los incrementos quincenales de otros productos básicos en la mesa de los mexicanos, como la cebolla y el chile serrano. Así que otras alternativas de proteína, en tanto se estabiliza su precio, y de bajo costo son los frijoles, lentejas, garbanzos o avena sin perder la calidad nutricional y protegiendo así la economía familiar.