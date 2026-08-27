App de N+, una Nueva Forma de Acercarte a la Realidad

N+, el productor de contenido de noticias más grande del mundo y un referente informativo en televisión abierta en México y Estados Unidos, pone a tu disposición su nueva plataforma para que te mantengas informado.

La información que te interesa en un solo lugar. La nueva app de N+ está diseñada para actualizarte en cualquier momento del día sobre las noticias de México y el Mundo, empezando por lo que ocurre en tu comunidad.

Mantente informado 24/7, amplia tu visión, y cuestiona la realidad a partir de las noticias de última hora, coberturas especiales y reportajes a profundidad.

N+ suma esta nueva plataforma a su oferta multimedia con la que mantiene su compromiso de mantener informada a la audiencia en el momento y lugar que prefiera.

Disponible para descarga para los sistemas operativos iOS y Android te permite recibir actualizaciones constantes sobre los temas que te interesan hasta la palma de tu mano.

Conoce las noticias que están marcando la agenda del día en las distintas categorías:

Política, seguridad, economía, movilidad, sociedad, Internacional, Medio Ambiente, Salud, Cultura, Ciencia y Tecnología, Deportes, Entretenimiento, Sociedad, Estilo de Vida y Tiempo.

Con una selección minuciosa, el equipo de periodistas de N+ te acerca a la información más relevante a nivel local, nacional e internacional a través de los siguientes formatos: artículos periodísticos, programas completos, reportajes de N+ Focus, programas de opinión y Newsletters.

Al configurar tu perfil dentro de la aplicación, obtienes una experiencia personalizada en la que puedes guardar para más tarde los artículos y videos que llamaron tu atención. Así como recibir notificaciones sobre los temas que te interesan.