Caso Liam Tadeo: EUA Deporta a México a Niño de 5 Años Detenido por ICE

Luego de ser detenido junto a su padre cuando iban a un partido de futbol en Texas, Estados Unidos, Liam Tadeo, de 5 años de edad, fue deportado a México, así lo confirmó su equipo legal a N+ Univisión.

De acuerdo con su defensa, el padre del menor, Víctor Martínez Nieto y su hijo, no tuvieron vías legales, además de que se encontraron con un sistema migratorio que no protege a las personas.

“Inmigrantes como esta familia no tienen vías legales y nuestro sistema migratorio es inhumano y disfuncional cuando se utiliza como arma contra un padre que lleva a su hijo de cinco años a un partido de futbol", indicaron en un comunicado.

Asimismo, señalaron que el caso ha generado críticas, así como un amplio debate sobre el proceso migratorio con el que cuenta el país, el cual se ha endurecido con las políticas establecidas por el presidente Donald Trump.

Liam Tadeo es señalado como un estudiante con gran desempeño escolar en el Distrito Escolar Independiente de Austin, por lo que su expulsión de Estados Unidos representa una pérdida para la comunidad en la que desarrollaba su vida.

Mientras que su padre, quien se desempeñaba como trabajador de la construcción, contribuía a la economía local. El equipo legal de la familia señala que el caso es la evidencia de las consecuencias que pueden desatar la detención y deportación de familias con hijos pequeños.

"Esta familia no tuvo ninguna opción ni alternativa; el sistema de inmigración es tan inhumano y obsoleto que no existía ni existe ninguna vía legal para ellos ni para las familias", aseguraron.

Liam Tadeo y su papá fueron detenidos por agentes de ICE en Texas, cuando se dirigían a un partido de futbol. La madre del niño indicó que luego de la detención, ambos fueron trasladados al centro de procesamiento en Dilley, Texas.

A través de un video que fue difundido posteriormente, se dio a conocer el momento en el que Liam Tadeo llora y abraza a su padre mientras son custodiados por los agentes de migración.

Hace apenas unos días, la mamá de Liam señaló en entrevista a N+ Univisión, que se trataba de una situación injusta, ni siquiera se pudo despedir del niño.

"Cuando vi este video no supe qué hacer, siento mucha impotencia. No le dije adiós a mi pequeño", relató a N+ Univisión.

Liam Tadeo, de 5 años de edad, estaba a punto de comenzar el nuevo ciclo escolar. Su madre aseguró que la habitación del pequeño permanece intacta y mantiene la esperanza de que pueda regresar a casa.

EPP