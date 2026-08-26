Internacional

Caso Liam Tadeo: EUA Deporta a México a Niño de 5 Años Detenido por ICE

El menor y su padre fueron detenidos luego de acudir a un partido de futbol en Texas

Agentes del ICE durante un operativo para detener a personas migrantesFoto: AP | Archivo
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+