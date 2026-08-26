Movilidad

Reducción de Carriles, Accidentes y Labores de Mantenimiento en Autopista del Sol

En este periodo vacacional te contamos si hay afectaciones en la autopista para que puedas planear tu trayecto en caso de ocupar la vía

Accidente en la autopista México-Cuernavaca.Accidente en la autopista México-Cuernavaca. Foto: X @GN_Carreteras
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