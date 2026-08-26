Reducción de Carriles, Accidentes y Labores de Mantenimiento en Autopista del Sol

Las vacaciones de verano para los estudiantes del nivel básico de la Secretaría de Educación Pública (SEP) comenzaron oficialmente el 15 de julio y se espera que millones de familias salgan del Valle de México para disfrutar destinos turísticos como el puerto de Acapulco durante estos días a través de la Autopista del Sol, y en N+ te mantenemos al tanto de posibles afectaciones en esta vía.

El viaje hacia las playas del puerto guerrerense no está exento de posibles bloqueos, accidentes, manifestaciones o inclemencias del tiempo que afecten el tránsito vehicular, desde el inicio en la caseta de Tlalpan, hasta la costera Miguel Alemán.

Toda esa extensión de la Carretera Federal 95D es conocida como la Autopista del Sol. No obstante, tiene varios tramos y, para algunos, el comienzo de la vía es a partir de Cuernavaca, Morelos.

Los vacacionistas deben pasar por al menos cinco casetas antes de llegar a la ciudad costera, cuyos costos actuales ya te contamos en otra nota.

Capufe informó que del 4 de agosto al 3 de septiembre se realizarán trabajos para la construcción de un muro monolítico del kilómetro 328 al 329, dirección Cuernavaca.

Las afectaciones viales de este miércoles 26 de agosto de 2026 son las siguientes:

A las 05:02 horas se reportó la reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino y choque contra muro lateral) en el km 36, de la Autopista México – Cuernavaca, dirección CDMX.

Además, para que lo tomes en cuenta, CAPUFE informó que a partir del 15 de julio de 2026 en la Caseta de Tlalpan el cobro del peaje se realiza de la siguiente manera:

En efectivo por los carriles centrales y con TAG en todos los demás carriles.

Con información de Capufe.

LECQ