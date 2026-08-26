Marcha, Concentraciones y Rodadas Ciclistas en la Ciudad de México

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 26 de agosto de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 12 concentraciones, 2 rodadas ciclistas y 9 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

En la alcaldía Cuauhtémoc a las 16:00 horas, madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, marcharán del Ángel de la Independencia con destino al Hemiciclo a Juárez.

Extrabajadores de la extinta Ruta 100 se concentrarán a las 10:00 horas en la Secretaría de Gobierno, en Avenida Plaza de la Constitución 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

El Bloque de Delegaciones Democráticas del Instituto Politécnico Nacional se reunirá a las 10:00 horas, en la Secretaría de Administración del Instituto Politécnico Nacional, en Miguel Bernard y avenida Miguel Othón de Mendizábal, colonia La Escalera Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero.

En Azcapotzalco a las 18:30 horas, ciclistas rodarán de Parque Tezozómoc, en Manuel Salazar sin número, colonia Hacienda del Rosario, con destino a Casa de Cultura Azcapotzalco, en avenida Azcapotzalco 605, colonia Centro.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ