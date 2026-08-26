Sociedad

Así Queda el Nuevo Mapa de la Zona Metropolitana del Valle de México tras Modificación

Amplían la Zona Metropolitana del Valle de México a 84 municipios y alcaldías, sumando por primera vez a Morelos

La Zona Metropolitana del Valle de México. Foto: CuartoscuroLa Zona Metropolitana del Valle de México. Foto: Cuartoscuro

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