Así Queda el Nuevo Mapa de la Zona Metropolitana del Valle de México tras Modificación

La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) es ahora una región urbana conformada por cuatro entidades y 84 municipios y alcaldías, marcando un antes y un después en la manera en que CDMX, Estado de México, Hidalgo y Morelos coordinarán su desarrollo urbano, ambiental y de movilidad en los próximos años.

Este martes 25 de agosto de 2026, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó la Declaratoria de Modificación de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), un documento que redibuja los límites de la megaurbe y que entrará en vigor este miércoles 26 de agosto.

La composición queda de la siguiente forma:

Ciudad de México: 16 alcaldías

Estado de México: 59 municipios

Hidalgo: 8 demarcaciones, luego de sumar siete nuevos municipios

Morelos: un municipio, Huitzilac, que se incorpora por primera vez

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La incorporación de Huitzilac resulta clave por su ubicación en el Corredor Biológico Chichinautzin, una zona estratégica para la captación de agua tanto para Morelos como para la Ciudad de México. Con este movimiento, Morelos se suma formalmente a los trabajos de planeación y coordinación de la megaurbe.

El acuerdo fue aprobado durante la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, realizada el 3 de agosto de 2026 en Zumpango, con la participación de los gobiernos de Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos, además de la Sedatu.

Tras su publicación en el DOF, la declaratoria entrará en vigor al día siguiente, es decir, este miércoles 26 de agosto.

La nueva delimitación no es un simple ajuste administrativo; se trata de una de las concentraciones urbanas y económicas más grandes del país. Concentra casi 23 millones de personas, equivalentes al 17% de la población nacional, y genera aproximadamente el 25% del Producto Interno Bruto nacional.

AMP