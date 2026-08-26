Sociedad

Investigador Desarrolla Recubrimiento para Prolongar Vida Útil del Melón

La mezcla podría ayudar a retardar el proceso de maduración de esta fruta.

Investigador Desarrolla Recubrimiento para Prolongar Vida Útil del Melón.El hombre creó un recubrimiento con la finalidad de conservar los melones durante un periodo más prolongado. Foto: N+

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