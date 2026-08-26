Un investigador desarrolló un recubrimiento que busca prolongar la vida útil y el tiempo de consumo del melón, mediante una mezcla elaborada con tres ingredientes que podrían ayudar a retardar el proceso de maduración de esta fruta.

Luis Isidro, investigador de la región, creó una mezcla compuesta por colágeno de calamar gigante, extracto de flor de melón y quitosano comercial, la cual es aplicada como recubrimiento en los melones con la finalidad de conservarlos durante un periodo más prolongado y mejorar el aprovechamiento del producto.

De acuerdo con el investigador, este método podría representar una alternativa para los productores de melón, ya que al extender el periodo en que la fruta puede mantenerse en condiciones adecuadas para su consumo, también se podría facilitar su comercialización y reducir las pérdidas ocasionadas por la maduración.

El investigador busca que el recubrimiento pueda ser comercializado y utilizado por los productores, quienes tendrían la posibilidad de contar con una herramienta que les permita ampliar el tiempo de vida útil de su producto y mejorar sus oportunidades de venta.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Hombre Desarrolla Mezcla para Prolongar Vida Útil de los Melones en Torreón

Actualmente, Luis Isidro continúa realizando pruebas para determinar cuánto tiempo puede mantener su efectividad el recubrimiento. Explicó que, después de un mes de haber elaborado la mezcla en su laboratorio, el producto continúa funcionando, por lo que se mantiene a la expectativa de conocer cuánto tiempo más puede conservar sus propiedades.

El investigador también contempla ampliar la aplicación de este método a otros productos agrícolas. La expectativa es que, más adelante, pueda utilizarse en frutas y vegetales como el pepino, el chile y el tomate, con el propósito de retardar su maduración, prolongar su vida útil y ampliar el periodo en que pueden ser comercializados y consumidos.