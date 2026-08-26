Recuperan Durante Cateo en Edomex Ganado Robado en Ángel R. Cabada, Veracruz

En el Estado de México se lograron recuperar 35 cabezas de ganado que fueron presuntamente robadas en el municipio de Ángel R. Cabada de la entidad veracruzana. Fue mediante un operativo que llevó a cabo la Fiscalía General del estado de Veracruz a través de la fiscalía regional de Cosamaloapan.

Mediante un comunicado de la propia fiscalía, se informó que se trató de un cateo autorizado por la autoridad judicial, en coordinación con autoridades de la fiscalía general de justicia del Estado de México y la Guardia Nacional, como parte de las investigaciones derivadas de una carpeta iniciada en Cosamaloapan por el delito de abigeato.

Como resultado de estas acciones, se logró la recuperación de 35 cabezas de ganado, las cuales fueron sustraídas en el municipio de Ángel R. Cabada. Las diligencias se realizaron al interior de un inmueble ubicado en un predio ubicado en la calle Juárez, colonia Oxtotipac, municipio de Otumba, Estado de México.

De acuerdo con la información recabada, los animales eran trasladados en un tractocamión, tanto la unidad como el ganado, por lo que se regresó la mercancía a esta entidad veracruzana.