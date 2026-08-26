Seguridad

Recuperan Durante Cateo en Edomex Ganado Robado en Ángel R. Cabada, Veracruz

Los animales sustraídos eran trasladados en un tractocamión y fueron hallados en la colonia Oxtotipac, municipio de Otumba.

Recuperan ganado robado en EdomexEl ganado fue recuperado en Estado de México. Foto: Ilustrativa | N+

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Operativo en Edomex recupera ganado robado en Veracruz. 35 animales encontrados en Otumba gracias a la acción conjunta de autoridades.

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