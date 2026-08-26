Ciencia y Tecnología

La IA No Reemplazará a los Profesores de Idiomas, por Ahora, Revela Estudio

La inteligencia artificial aún tiene mucho que aprender de los profesores humanos a la hora de enseñar a hablar un nuevo idioma

Conductores mexicanos toman clases de inglésInteligencia artificial no borrará a los maestros de idiomas aún. Foto: Reuters

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