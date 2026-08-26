Seguridad

Hombre Muere tras Caer de Puente Peatonal en Matamoros

Las autoridades ya trabajan para esclarecer los hechos. La víctima permanece en calidad de no identificada.

Hombre Muere tras Caer de Puente Peatonal en MatamorosHombre Muere tras Caer de Puente Peatonal en Matamoros. Foto: N+

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Un hombre pierde la vida al caer de un puente peatonal en Matamoros. Las autoridades buscan esclarecer los hechos.

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