Un hombre perdió la vida luego de caer desde un puente peatonal ubicado sobre la avenida Pedro Cárdenas, frente al Centro de Convenciones Mundo Nuevo, en Matamoros, Tamaulipas

Tras el reporte, al sitio acudieron elementos de la Policía Investigadora y del grupo voluntario de ambulancias, quienes dictaminaron al hombre sin signos vitales.

Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron la caída, por lo que las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido. La víctima permanece en calidad de no identificada.

Hombre Muere tras Caer de Puente Peatonal en Matamoros. Foto: N+

El hecho provocó la obstrucción de dos carriles de circulación en la zona mientras se llevaban a cabo las diligencias. Posteriormente, personal de una funeraria arribó al lugar para realizar el traslado del cuerpo.