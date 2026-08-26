Conagua Advierte sobre Chubascos y Descargas Eléctricas Mañana en CDMX

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dio a conocer que mañana continuarán los chubascos en la Ciudad de México (CDMX), por lo que autoridades pidieron a la ciudadanía extremar precauciones.

Según información del organismo, los chubascos se caracterizan por tener un comienzo y un final brusco: son precipitaciones intensas y de corta duración.

En su pronóstico regional para el Valle de México y la Megalópolis, el SMN indicó que esas lluvias estarán acompañadas el jueves con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Lo anterior debido a la presencia de canales de baja presión sobre el interior de la República Mexicana, en interacción con una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, abundó.

Informó que por la mañana, la capital mexicana registrará ambiente fresco y cielo medio nublado, así como frío en zonas altas.

Mientras que en la tarde, ambiente templado a cálido y cielo medio nublado a nublado con probabilidad de intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas).

Las autoridades meteorológicas además pronosticaron viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h; así como temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 24 a 26 °C.

Hoy, y los siguientes 3 días habrá condiciones para #Chubascos en la #CDMX. En la imagen consulta la información completa pic.twitter.com/guwNWhQDkO — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 26, 2026

En su pronóstico general, el SMN advirtió que a partir de mañana y hasta el próximo sábado se esperan chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional.

Esas condiciones meteorológicas serán ocasionadas por fenómenos como el monzón mexicano sobre el noroeste de México, canales de baja presión en el interior de la República Mexicana aunados a circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, el desplazamiento de la nueva onda tropical número 32 sobre el sureste, sur y occidente de México, además de divergencia en altura.

Ante la actual temporada de lluvias, dependencias como la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) han pedido a la ciudadanía evitar cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas.

La CNPC también aconsejó a la gente mantenerse alejada de laderas, cerros y zonas con riesgo de deslaves; extremar precauciones ante vientos fuertes; abrigarse adecuadamente, especialmente niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

Además de evitar el uso de anafres, braseros o calentadores de combustión en espacios cerrados, y, finalmente, atender las indicaciones de las autoridades de protección civil y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

SPB