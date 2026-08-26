Pronóstico del tiempo

Conagua Advierte sobre Chubascos y Descargas Eléctricas Mañana en CDMX

Canales de baja presión, en interacción con una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, mantendrán condiciones meteorológicas adversas

Un hombre camina junto a su moto y se protege de la lluvia en CDMX en agosto 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoIntensa lluvia afecta la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, en agosto 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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