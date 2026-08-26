Se Desata Riña entre Ciclista y Conductor de Auto en la Hipódromo Condesa, CDMX

Un automovilista y un ciclista tuvieron una discusión que pasó a los golpes en calles de la colonia Hipódromo Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX).

La riña ocurrió en el cruce de las avenidas Baja California y Nuevo León, hasta donde tuvieron que trasladarse elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina.

En ese punto, ambas personas comenzaron a discutir, pero el automovilista descendió del vehículo y la agresión pasó de las palabras a los golpes.

Presuntamente, el hombre comenzó a golpear al ciclista con una especie de cable.

Los policías de la CDMX llegaron al sitio y disuadieron el conflicto, que no pasó a mayores.

Cabe señalar que el ciclista tuvo que ser resguardado al interior de una tienda para evitar mayores agresiones.

En otros hechos, también en la alcaldía Cuauhtémoc, un hombre en situación vulnerable fue localizado sin vida sobre el camellón en Paseo de la Reforma, a la altura de la avenida Hidalgo.

Personal de la Secretaría de Desarrollo Social, que constantemente realiza jornadas de atención a personas en situación vulnerable, fueron a revisar cómo se encontraba el hombre, pero lo encontraron sin signos vitales.

Al sitio se trasladaron policías de la SSC para resguardar el cuerpo, en espera del arribo de peritos para el levantamiento de indicios y las investigaciones correspondientes.

SPB