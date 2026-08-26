Sociedad

Se Desata Riña entre Ciclista y Conductor de Auto en la Hipódromo Condesa, CDMX

El ciclista tuvo que ser resguardado en una tienda para evitar más agresiones por parte de un automovilista

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Riña entre Ciclista y Automovilista Moviliza a Policías en la Hipódromo Condesa

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