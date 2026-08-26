Taquero Pierde la Vida en Hospital tras Recibir Impactos de Bala en Coatzacoalcos

Se informó que un hombre identificado como Bertín ’N’ quien había resultado lesionado en un ataque armado ocurrido en la colonia Tierra y Libertad de Coatzacoalcos, perdió la vida tras casi 10 días de la agresión.

El hombre falleció tras permanecer en estado crítico luchando por su vida. La víctima quien era taquero, fue atacado a balazos, dentro de su negocio ubicado sobre la calle Veracruz, entre Zafiro y República de Costa Rica, en el barrio El Mirador, cerca de las instalaciones del Sistema DIF Municipal.

De acuerdo a los datos, Bertín recibió dos impactos de bala y quedó gravemente herido dentro del negocio. Paramédicos acudieron al sitio y posteriormente lo trasladaron de emergencia a un hospital de la ciudad. Derivado de esto, el comerciante sufrió muerte cerebral y permaneció hospitalizado hasta que finalmente perdió la vida.

Tras el ataque, elementos de distintas corporaciones policiacas arribaron al lugar. Con esta muerte, Coatzacoalcos alcanza los 35 homicidios dolosos durante 2026.