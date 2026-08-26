Seguridad

Taquero Pierde la Vida en Hospital tras Recibir Impactos de Bala en Coatzacoalcos

El hombre estuvo luchando por su vida casi 10 días luego de resultar lesionado en un ataque armado en su negocio.

Muere taquero tras ataque armado en CoatzacoalcosEl hombre falleció luego de varios días de luchar por su vida. Foto: N+

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Bertín, taquero de Coatzacoalcos, muere tras recibir dos balazos en su negocio. Luchó por su vida durante 10 días.

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